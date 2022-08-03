Де шукати україномовні книги в Словаччині: перелік локацій
3 серпня 2022 , 12:10Читать новость на русском
Джерело:Український інститут книги
Український інститут книги ініціював проєкт, що має на меті забезпечити українськими книжками дітей, які через війну зараз перебувають за кордоном. Так, видання українською зявилися у багатьох європейських країнах.
Йдеться про проєкти "Книжки без кордонів", який реалізований під патронатом першої леді України Олени Зеленської спільно з Міністерством закордонних справ України та Міністерством культури та інформаційної політики. Сьогодні розглянемо на прикладі Словаччини, де шукати видання українською.
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Де знайти українські книжки у Словаччині
Бібліотеки й музеї
- Культурний центр Malý Berlín в Трнаві (Štefánikova 4, Trnava)
- Братиславська міська бібліотека (Laurinská 5, Bratislava та Kapucínska 1, Bratislava)
- Бібліотека Старе Место (Blumentálska 10/a 814 41, Bratislava)
- Музей української культури у Свиднику (Centrálna 258, 089 01 Svidník)
Книгарні
- Artforum Bratislava (Kozia 611/20, 811 03 Bratislava)
- ExLibris (Námestie Ľudovíta Štúra 4, 811 02 Staré Mesto)
- Martinus Obchodná (Obchodná 516, 811 06 Bratislava)
- Artforum Pezinok (Kollárova 4169/12, 902 01 Pezinok)
- Artforum Žilina (Mariánske námestie 194/11, 010 01 Žilina)
- Artforum Banská Bystrica (10, Horná Strieborná 290, 974 01 Banská Bystrica)
- Artforum Košice (Hlavná 87, 040 01 Staré Mesto)
- Martinus Hlavná, Košice (Hlavná 111, 040 01 Staré Mesto)
- Martinus OC Galéria, Košice (OC Galéria, Toryská 5, 040 11 Košice)
- Artforum Prešov (Hlavná 2975/66, 080 01 Prešov)
- Martinus OC Novum, Prešov (Námestie legionárov 15267/1, 080 01 Prešov)
- Artforum Rožňava (Betliarska 74/2, 048 01 Rožňava)
- Barica, Púchov (Štefánikova 870, 020 01 Púchov)
- Diera do sveta (Námestie osloboditeľov 61/1, 031 01 Liptovský Mikuláš)
- Liptovský Mikuláš Christiania (Námestie svätého Egídia 3004/108, 058 01 Poprad)
- Trebišov Martinus OC Galéria (M. R. Štefánika 2329, 075 01 Trebišov)
- Lučenec Martinus Dolné Bašty (City Arena, Dolné bašty 14, 917 01 Trnava)
- Trnava Martinus Nám. SNP (City Arena, Dolné bašty 14, 917 01 Trnava)
- Martin Mapa kníhkupectiev (OC Galéria, Námestie SNP 2, 036 01 Martin)
Центри підтримки
- Центр підтримки українців (Jegeho 12, Bratislava)
- Центр допомоги українцям (Bottova 6654/7 811 09 Bratislava)
- Центр допомоги українцям (Malokarpatské námestie 9 841 03 Lamač).
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