Де шукати україномовні книги в Словаччині: перелік локацій

3 серпня 2022 , 12:10
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Джерело:

Український інститут книги

Український інститут книги ініціював проєкт, що має на меті забезпечити українськими книжками дітей, які через війну зараз перебувають за кордоном. Так, видання українською зявилися у багатьох європейських країнах.

Йдеться про проєкти "Книжки без кордонів", який реалізований під патронатом першої леді України Олени Зеленської спільно з Міністерством закордонних справ України та Міністерством культури та інформаційної політики. Сьогодні розглянемо на прикладі Словаччини, де шукати видання українською.

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Де знайти українські книжки у Словаччині

Бібліотеки й музеї

  • Культурний центр Malý Berlín в Трнаві (Štefánikova 4, Trnava)
  • Братиславська міська бібліотека (Laurinská 5, Bratislava та Kapucínska 1, Bratislava)
  • Бібліотека Старе Место (Blumentálska 10/a 814 41, Bratislava)
  • Музей української культури у Свиднику (Centrálna 258, 089 01 Svidník)

Книгарні

  • Artforum Bratislava (Kozia 611/20, 811 03 Bratislava)
  • ExLibris (Námestie Ľudovíta Štúra 4, 811 02 Staré Mesto)
  • Martinus Obchodná (Obchodná 516, 811 06 Bratislava)
  • Artforum Pezinok (Kollárova 4169/12, 902 01 Pezinok)
  • Artforum Žilina (Mariánske námestie 194/11, 010 01 Žilina)
  • Artforum Banská Bystrica (10, Horná Strieborná 290, 974 01 Banská Bystrica)
  • Artforum Košice (Hlavná 87, 040 01 Staré Mesto)
  • Martinus Hlavná, Košice (Hlavná 111, 040 01 Staré Mesto)
  • Martinus OC Galéria, Košice (OC Galéria, Toryská 5, 040 11 Košice)
  • Artforum Prešov (Hlavná 2975/66, 080 01 Prešov)
  • Martinus OC Novum, Prešov (Námestie legionárov 15267/1, 080 01 Prešov)
  • Artforum Rožňava (Betliarska 74/2, 048 01 Rožňava)
  • Barica, Púchov (Štefánikova 870, 020 01 Púchov)
  • Diera do sveta (Námestie osloboditeľov 61/1, 031 01 Liptovský Mikuláš)
  • Liptovský Mikuláš Christiania (Námestie svätého Egídia 3004/108, 058 01 Poprad)
  • Trebišov Martinus OC Galéria (M. R. Štefánika 2329, 075 01 Trebišov)
  • Lučenec Martinus Dolné Bašty (City Arena, Dolné bašty 14, 917 01 Trnava)
  • Trnava Martinus Nám. SNP (City Arena, Dolné bašty 14, 917 01 Trnava)
  • Martin Mapa kníhkupectiev (OC Galéria, Námestie SNP 2, 036 01 Martin)

Центри підтримки

  • Центр підтримки українців (Jegeho 12, Bratislava)
  • Центр допомоги українцям (Bottova 6654/7 811 09 Bratislava)
  • Центр допомоги українцям (Malokarpatské námestie 9 841 03 Lamač).

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Автор: Назарій Сорока