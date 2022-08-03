Де шукати україномовні книги в Словаччині: перелік локацій

Український інститут книги ініціював проєкт, що має на меті забезпечити українськими книжками дітей, які через війну зараз перебувають за кордоном. Так, видання українською зявилися у багатьох європейських країнах.

Йдеться про проєкти "Книжки без кордонів", який реалізований під патронатом першої леді України Олени Зеленської спільно з Міністерством закордонних справ України та Міністерством культури та інформаційної політики. Сьогодні розглянемо на прикладі Словаччини, де шукати видання українською.

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Де знайти українські книжки у Словаччині

Бібліотеки й музеї

Культурний центр Malý Berlín в Трнаві (Štefánikova 4, Trnava)

Братиславська міська бібліотека (Laurinská 5, Bratislava та Kapucínska 1, Bratislava)

Бібліотека Старе Место (Blumentálska 10/a 814 41, Bratislava)

Музей української культури у Свиднику (Centrálna 258, 089 01 Svidník)

Книгарні

Artforum Bratislava (Kozia 611/20, 811 03 Bratislava)

ExLibris (Námestie Ľudovíta Štúra 4, 811 02 Staré Mesto)

Martinus Obchodná (Obchodná 516, 811 06 Bratislava)

Artforum Pezinok (Kollárova 4169/12, 902 01 Pezinok)

Artforum Žilina (Mariánske námestie 194/11, 010 01 Žilina)

Artforum Banská Bystrica (10, Horná Strieborná 290, 974 01 Banská Bystrica)

Artforum Košice (Hlavná 87, 040 01 Staré Mesto)

Martinus Hlavná, Košice (Hlavná 111, 040 01 Staré Mesto)

Martinus OC Galéria, Košice (OC Galéria, Toryská 5, 040 11 Košice)

Artforum Prešov (Hlavná 2975/66, 080 01 Prešov)

Martinus OC Novum, Prešov (Námestie legionárov 15267/1, 080 01 Prešov)

Artforum Rožňava (Betliarska 74/2, 048 01 Rožňava)

Barica, Púchov (Štefánikova 870, 020 01 Púchov)

Diera do sveta (Námestie osloboditeľov 61/1, 031 01 Liptovský Mikuláš)

Liptovský Mikuláš Christiania (Námestie svätého Egídia 3004/108, 058 01 Poprad)

Trebišov Martinus OC Galéria (M. R. Štefánika 2329, 075 01 Trebišov)

Lučenec Martinus Dolné Bašty (City Arena, Dolné bašty 14, 917 01 Trnava)

Trnava Martinus Nám. SNP (City Arena, Dolné bašty 14, 917 01 Trnava)

Martin Mapa kníhkupectiev (OC Galéria, Námestie SNP 2, 036 01 Martin)

Центри підтримки

Центр підтримки українців (Jegeho 12, Bratislava)

Центр допомоги українцям (Bottova 6654/7 811 09 Bratislava)

Центр допомоги українцям (Malokarpatské námestie 9 841 03 Lamač).

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