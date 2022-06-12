Де в Празі покупатися та позасмагати влітку: перелік міських басейнів і пляжів

На прийдешній тиждень, 13 – 19 червня, синоптики обіцяють спекотну погоду в Празі. Днями температура повітря прогріється до +30. Де і як рятуватися від такої спеки?

Найкраща ідея – насолоджуватися теплими днями та приймати сонячні ванни біля басейну або якогось озерця, адже сезон купання уже давно сміливо можна відкривати. Тож ми підготували добірку празьких басейнів та пляжів, де можна відпочивати просто у місті.

Варто знати Українські біженці в Німеччині: яку грошову допомогу виділяє держава і як знайти роботу в країні

Де відпочити біля води у Празі

Petynka

50-метровий басейн, який кілька років тому капітально відремонтували. За потреби вода у ньому підігрівається. На території є водна гірка, дитячий майданчик, спортивний майданчик для пляжного волейболу, настільний теніс, ресторан.

Графік роботи: щоденно з 07:00 до 21:00

щоденно з 07:00 до 21:00 Вартість входу: 180 крон для дорослого, дорослий + дитина – 250 крон

180 крон для дорослого, дорослий + дитина – 250 крон Адреса: Otevřená 1072/4, 169 00 Praha 6



Басейн Petynka / Фото newsbeezer

Водний стадіон Podolí

У розпорядженні відвідувачів 2 басейни просто неба. Один з них 33-метровий з підігрівом, а інший – 50-метровий без підігріву. Є також вдосталь місця для любителів позасмагати.

Графік роботи: щодня з 06:00 до 21:45

щодня з 06:00 до 21:45 Вартість входу: від 180 крон для дорослого та від 140 для дитини (ціна залежить від часу відвідування)

від 180 крон для дорослого та від 140 для дитини (ціна залежить від часу відвідування) Адреса: Podolská 74, Praha 4



Водний стадіон Podolí / Фото prague

Aquapalace Praha

Величезний аквапарк у Празі, який може похизуватися найдовшою в Чехії водною гіркою. Тут безліч різних атракціонів, щоправда, такий відпочинок уже не з бюджетних.

Графік роботи: у будні з 10:00 до 22:00, у вихідні з 09:00 до 22:00

у будні з 10:00 до 22:00, у вихідні з 09:00 до 22:00 Вартість входу: 999 крон для дорослих та 799 крон для дітей на цілий день

999 крон для дорослих та 799 крон для дітей на цілий день Адреса: Pražská 138, Čestlice, Praha - východ



Aquapalace Praha / Фото kudyznudy

Хостиварзьке водосховище

Піщаний пляж з ігровим майданчиком. Територія обладнана туалетами та душами. Неподалік є також нудистський пляж.

Графік роботи: з 9:00 до 20:00

з 9:00 до 20:00 Вартість входу: на звичайний пляж вхід безкоштовний, на нудистський – 60 крон на день

на звичайний пляж вхід безкоштовний, на нудистський – 60 крон на день Адреса: K Jezeru, Praha 10



Хостиварзьке водосховище / Фото prague

Водосховище Джан

Відкрите водосховище з обладнаним піщаним та трав'яним пляжами. Поруч можна перекусити фастфудом.

Графік роботи: з 9:00 до 21:00

з 9:00 до 21:00 Вартість входу: 50 крон на день

50 крон на день Адреса: Nad Lávkou 5, Praha 6



Водосховище Джан / Фото gazeta