Які роботи найбільш поширені у Польщі серед українських біженців: перелік
Сусідня Польща прийняла найбільшу кількість українських біженців з початку повномасштабної війни в Україні. Українці активно інтегруються у суспільство, зокрема працевлаштовуються.
Лише з березня по грудень 2022 року підприємці подали 784,5 тисячі заяв на доручення роботи українцям на умовах спрощеного доступу до ринку праці. До слова, у багатьох сферах діяльності біженці заповнили дефіцит персоналу в Польщі. Про це повідомили експерти міграційної платформи EWL.
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Де працюють українські біженці у Польщі
Половина працівників з України влаштувалися на роботу, пов'язану з фізичними навантаженнями. Зокрема:
- у сфері послуг – 37%;
- на промислових підприємствах – 34%;
- у транспортній галузі, логістиці – 15%;
- в торгівлі – 7%;
- на будівництві – 7%.
Серед працівників сфери послуг найбільше людей зайняті у готельному бізнесі, гастрономії, адміністративних послугах і допоміжної діяльності, наприклад, у клінінгових компаніях, агентствах тимчасової праці.
Понад 80% українців, які приїхали до Польщі після російського вторгнення, раніше тут не працювали. І здебільшого не володіли польською мовою, тому найчастіше бралися за фізичну роботу, оскільки такі вакансії зазвичай не вимагають знання мови і досвіду,
– каже директор департаменту міжнародної рекрутації EWL Марцін Колодзейчик.
Згідно з дослідженнями EWL, роботу у сфері послуг найчастіше обирали ті біженці, які працювали в цій сфері і в Україні, але також і висококваліфіковані фахівці.
Водночас під кінець 2022 року у Польщі дедалі менше компаній заявляли про плани збільшити кількість працівників. Ймовірно, це пов'язано з уповільненням економіки, й тим, що українці заповнили дефіцит персоналу в країні.
Дефіцит працівників у певних галузях є і досі
Хоча українці задовольнили попит на працівників у сферах послуг та на виробництві, гостра нестача персоналу відчувається у транспортній та будівельній галузях Польщі. На таку роботу потрібні чоловіки.
Крім того, країні не вистачає близько 150 тисяч професійних водіїв.