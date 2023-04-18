Лише з березня по грудень 2022 року підприємці подали 784,5 тисячі заяв на доручення роботи українцям на умовах спрощеного доступу до ринку праці. До слова, у багатьох сферах діяльності біженці заповнили дефіцит персоналу в Польщі. Про це повідомили експерти міграційної платформи EWL.

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Де працюють українські біженці у Польщі

Половина працівників з України влаштувалися на роботу, пов'язану з фізичними навантаженнями. Зокрема:

  • у сфері послуг – 37%;
  • на промислових підприємствах – 34%;
  • у транспортній галузі, логістиці – 15%;
  • в торгівлі – 7%;
  • на будівництві – 7%.

Серед працівників сфери послуг найбільше людей зайняті у готельному бізнесі, гастрономії, адміністративних послугах і допоміжної діяльності, наприклад, у клінінгових компаніях, агентствах тимчасової праці.

Понад 80% українців, які приїхали до Польщі після російського вторгнення, раніше тут не працювали. І здебільшого не володіли польською мовою, тому найчастіше бралися за фізичну роботу, оскільки такі вакансії зазвичай не вимагають знання мови і досвіду,
– каже директор департаменту міжнародної рекрутації EWL Марцін Колодзейчик.

Згідно з дослідженнями EWL, роботу у сфері послуг найчастіше обирали ті біженці, які працювали в цій сфері і в Україні, але також і висококваліфіковані фахівці.

Водночас під кінець 2022 року у Польщі дедалі менше компаній заявляли про плани збільшити кількість працівників. Ймовірно, це пов'язано з уповільненням економіки, й тим, що українці заповнили дефіцит персоналу в країні.

Дефіцит працівників у певних галузях є і досі

Хоча українці задовольнили попит на працівників у сферах послуг та на виробництві, гостра нестача персоналу відчувається у транспортній та будівельній галузях Польщі. На таку роботу потрібні чоловіки.

Крім того, країні не вистачає близько 150 тисяч професійних водіїв.