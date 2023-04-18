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Половина працівників з України влаштувалися на роботу, пов'язану з фізичними навантаженнями. Зокрема:

у сфері послуг – 37%;

– 37%; на промислових підприємствах – 34%;

– 34%; у транспортній галузі, логістиці – 15%;

– 15%; в торгівлі – 7%;

– 7%; на будівництві – 7%.

Серед працівників сфери послуг найбільше людей зайняті у готельному бізнесі, гастрономії, адміністративних послугах і допоміжної діяльності, наприклад, у клінінгових компаніях, агентствах тимчасової праці.

Понад 80% українців, які приїхали до Польщі після російського вторгнення, раніше тут не працювали. І здебільшого не володіли польською мовою, тому найчастіше бралися за фізичну роботу, оскільки такі вакансії зазвичай не вимагають знання мови і досвіду,

– каже директор департаменту міжнародної рекрутації EWL Марцін Колодзейчик.

Згідно з дослідженнями EWL, роботу у сфері послуг найчастіше обирали ті біженці, які працювали в цій сфері і в Україні, але також і висококваліфіковані фахівці.

Водночас під кінець 2022 року у Польщі дедалі менше компаній заявляли про плани збільшити кількість працівників. Ймовірно, це пов'язано з уповільненням економіки, й тим, що українці заповнили дефіцит персоналу в країні.

Дефіцит працівників у певних галузях є і досі

Хоча українці задовольнили попит на працівників у сферах послуг та на виробництві, гостра нестача персоналу відчувається у транспортній та будівельній галузях Польщі. На таку роботу потрібні чоловіки.

Крім того, країні не вистачає близько 150 тисяч професійних водіїв.

Зауважимо, дані міністерства сім'ї та соціальної політики свідчать про те, що вже понад мільйон біженців з України працевлаштовані в Польщі за спрощеною схемою – без отримання спеціальних дозволів, маючи тільки PESEL UKR.