Де у Польщі живуть найбагатше: рейтинг міст, гмін, повітів та воєводств

Польське видання Wspólnota проаналізувало доходи усіх гмін, повітів, міст та селищ республіки за 2020 рік. На основі цих даних було складено рейтинг найбагатших регіонів Польщі.

Найзаможніша гміна розташована у Лодзькому воєводстві, а найбагатший воєводський центр – Варшава. Лідирує у рейтингу повіт, розташований у Мазовецькому воєводстві.

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Найбагатші воєводства за рівнем доходу на 1 людину:

Мазовецьке (449 злотих). Куявсько-Поморське (330 злотих). Великопольське (328 злотих). Західнопоморське (324 злотих). Свєнтокшиське (316 злотих). Підляське (315 злотих). Нижньосілезьке (314 злотих). Поморське (311 злотих). Підкарпатське (308 злотих). Любуське (305 злотих).

Найбільшим сюрпризом стало високе місце у рейтингу Підляського воєводства. Це пов'язано, передусім, з тим, що у 2020 році там зібрали рекордну кількість податку CIT – від індивідуальної господарчої діяльності.

Найзаможніші воєводські центри (міста) за рівнем доходу на 1 людину:

Варшава (7 607 злотих). Ополє (7 127 злотих). Познань (6 088 злотих). Вроцлав (6 078 злотих). Гданськ (5 908 злотих). Катовіце (5 907 злотих). Краків (5 863 злотих). Жешув (5 589 злотих). Ольштин (5 486 злотих). Щецин (5 301 злотий).

У порівнянні з попереднім рейтингом видання, з топ-10 змістилась Зелена Гура, яку замінив Щецин. Крім цього, до трійки лідерів потрапила Познань, витіснивши Вроцлав на нижчу сходинку.

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Найзаможніші міста з правами повітів за рівнем доходу на 1 людину:

Сопот (7 869 злотих). Полоцьк (6 887 злотих). Глівіце (6 540 злотих). Кросно (6 540 злотих). Домброва-Гурнича (5 736 злотих). Новий Сонч (5 623 злотих). Остроленка (5 538 злотих). Конін (5 528 злотих). Свіноуйсьце (5 497 злотих). Бельсько-Бяла (5 460 злотих).

Найзаможніші повіти:

Пшисуський. Члуховський. Опатовський. Штумський. Венгожевський. Хойницький. Свідвінський. Пулутський. Дравський. Могіленський.

Найбагатші гміни: