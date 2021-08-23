Де у Польщі живуть найбагатше: рейтинг міст, гмін, повітів та воєводств
Джерело:Wspólnota
Польське видання Wspólnota проаналізувало доходи усіх гмін, повітів, міст та селищ республіки за 2020 рік. На основі цих даних було складено рейтинг найбагатших регіонів Польщі.
Найзаможніша гміна розташована у Лодзькому воєводстві, а найбагатший воєводський центр – Варшава. Лідирує у рейтингу повіт, розташований у Мазовецькому воєводстві.
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Найбагатші воєводства за рівнем доходу на 1 людину:
- Мазовецьке (449 злотих).
- Куявсько-Поморське (330 злотих).
- Великопольське (328 злотих).
- Західнопоморське (324 злотих).
- Свєнтокшиське (316 злотих).
- Підляське (315 злотих).
- Нижньосілезьке (314 злотих).
- Поморське (311 злотих).
- Підкарпатське (308 злотих).
- Любуське (305 злотих).
Найбільшим сюрпризом стало високе місце у рейтингу Підляського воєводства. Це пов'язано, передусім, з тим, що у 2020 році там зібрали рекордну кількість податку CIT – від індивідуальної господарчої діяльності.
Найзаможніші воєводські центри (міста) за рівнем доходу на 1 людину:
- Варшава (7 607 злотих).
- Ополє (7 127 злотих).
- Познань (6 088 злотих).
- Вроцлав (6 078 злотих).
- Гданськ (5 908 злотих).
- Катовіце (5 907 злотих).
- Краків (5 863 злотих).
- Жешув (5 589 злотих).
- Ольштин (5 486 злотих).
- Щецин (5 301 злотий).
У порівнянні з попереднім рейтингом видання, з топ-10 змістилась Зелена Гура, яку замінив Щецин. Крім цього, до трійки лідерів потрапила Познань, витіснивши Вроцлав на нижчу сходинку.
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Найзаможніші міста з правами повітів за рівнем доходу на 1 людину:
- Сопот (7 869 злотих).
- Полоцьк (6 887 злотих).
- Глівіце (6 540 злотих).
- Кросно (6 540 злотих).
- Домброва-Гурнича (5 736 злотих).
- Новий Сонч (5 623 злотих).
- Остроленка (5 538 злотих).
- Конін (5 528 злотих).
- Свіноуйсьце (5 497 злотих).
- Бельсько-Бяла (5 460 злотих).
Найзаможніші повіти:
- Пшисуський.
- Члуховський.
- Опатовський.
- Штумський.
- Венгожевський.
- Хойницький.
- Свідвінський.
- Пулутський.
- Дравський.
- Могіленський.
Найбагатші гміни:
- Клещув.
- Реваль.
- Кобєжице.
- Устронє Морське.
- Щерцув.
- Сухий Ляс.
- Хойніце.
- Надажин.
- Єжманова.
- Острув.