Так, якщо ви встановлювали в Польщі живу ялинку або прикрашали вдома хвойне дерево в горщику, то після Різдва їм можна дати друге життя. Управління зелених насаджень Кракова закликає не викидати його на смітник після свят, а здати у відповідні пункти прийому.

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Куди можна здати ялинку в Кракові

У місті до 17 лютого збиратимуть живі ялинки у горщиках. Під час цьогорічної акції деревця можна віднести до Міського управління зелених насаджень за двома адресами:

ul. Za Torem, 22 – ялинку слід залишити перед воротами у визначеному місці;

– ялинку слід залишити перед воротами у визначеному місці; ul. Tadeusza Ptaszyckiego, 6 – ялинку потрібно залишити перед будинком Halą Sportowo-Widowiskową Hutnik Kraków / Suche Stawy.

Усі зібрані новорічні деревця отримають друге життя – їх висадять у краківських лісах. Варто пам’ятати, що ялинка, за якою правильно доглядають вдома, має більше шансів прийнятися серед дикої природи після Різдва. Для цього не варто тримати ялинку біля батареї. Також її потрібно регулярно підливати.