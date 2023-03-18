В яких містах Польщі найдешевша нерухомість

Ціни на нерухомість можуть значно відрізнятися в залежності від регіону, міста, району та інших факторів. Але очікувано, найдорожчі квартири у столиці.

В яких містах Польщі найдорожча нерухомість

Найвищі ціни на квартири серед 30 найбільших міст Польщі – у столиці країни, Варшаві. У третьому кварталі цього року середня ставка пропозиції за квадратний метр становила 13 322 злотих/кв.м.

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На другому місці в рейтингу знаходиться місто Краків, де медіана ціна вторинного житла становить 11 689 злотих/кв.м. (на 12,25% менше, ніж у Варшаві). Третє місце посів Гданськ з медіаною лише на 10 злотих нижче, ніж у Кракові, тобто 11 679 злотих/кв.м. (на 12,33% менше, ніж у Варшаві).

Найдешевше нерухомість в Польщі

Але є можливість знайти квартири за значно меншу ціну! Міста з другої десятки рейтингу мають менші різниці в медіанах цін. Так, Торунь займає 11 позицію з середньою ціною в третьому кварталі – 7399 злотих/кв.м. Тих був на 20 місці з ціною трохи більше ніж 1000 злотих, тобто на 14,4% менше.

Порівняно зі столицею середня ціна квадратного метра вживаної квартири була більш ніж вдвічі нижчою, тобто на 52,5%. Це означає, що за статистичною ціною 50-метрової квартири у Варшаві можна купити 100-метрову квартиру в Тихах.

Пропорційно значно більша різниця в цінах між містами з третьої десятки списку У Радомі, який посів 21 місце в рейтингу, медіана цін пропозиції становила 6212 злотих/кв. А найдешевшими виявилися квартири у Битомі, який посів останнє, 30 місце списку. Ціна становить – 4034 злотих/кв.м.

Порівняно зі Щецином, який є 10-м за цінами, у Битомі ставка нижча майже вдвічі (49,5%), а порівняно з Варшавою різниця в ціні (медіана) квадратного метра становить майже 9300 злотих, тобто аж 69,7% нижче. ⠀