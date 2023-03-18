В каких городах Польши самая дорогая недвижимость

Самые высокие цены на квартиры среди 30 самых больших городов Польши – в столице страны, Варшаве. В третьем квартале текущего года средняя ставка предложения за квадратный метр составила 13 322 злотых/кв.м.

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На втором месте в рейтинге находится Краков, где медиана цена вторичного жилья составляет 11 689 злотых/кв.м. (на 12,25% меньше, чем в Варшаве). Третье место занял Гданьск с медианой всего на 10 злотых ниже, чем в Кракове, то есть 11 679 злотых/кв.м. (на 12,33% меньше, чем в Варшаве).

Самая дешевая недвижимость в Польше

Но есть возможность найти квартиры по гораздо меньшей цене! Города из второй десятки рейтинга имеют меньшие разницы в медианах цен. Так, Торунь занимает 11 позицию со средней ценой в третьем квартале – 7399 злотых/кв. Тех был на 20 месте с ценой чуть более 1000 злотых, то есть на 14,4% меньше.

По сравнению со столицей средняя цена квадратного метра подержанной квартиры была более чем вдвое ниже, то есть на 52,5%. Это значит, что по статистической цене 50-метровой квартиры можно купить 100-метровую квартиру в Тихах.

Пропорционально значительно большая разница в ценах между городами из третьей десятки списка В Радоме, занявшем 21 место в рейтинге, медиана цен предложения составляла 6212 злотых/кв. А самыми дешевыми оказались квартиры в Бытоме, занявшем последнее, 30 место списка. Цена составляет – 4034 злотых/кв.м.

По сравнению со Щецином, который является 10 по ценам, в Битоме ставка ниже почти вдвое (49,5%), а по сравнению с Варшавой разница в цене (медиана) квадратного метра составляет почти 9300 злотых, то есть 69,7% ниже. ⠀