Очікують 440 мільйонів туристів: які напрямки в Італії стрімко набувають популярності у 2024

Італія залишається однією з найпопулярніших країн серед туристів. Найвідоміші міста країни, як-от Рим та Венеція, страждають від кількості туристів. Людей стало так багато, що місцеві жителі вже не витримують.

Щоб зменшити потік мандрівників, деякі міста вже запровадили туристичний податок. Зокрема, мовиться про Венецію. Тим часом популярний курорт Амальфі критикують через те, що місцева інфраструктура не витримує кількості мандрівників: попит суттєво перевищив пропозицію.

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Прогнозують, що упродовж 2024 року Італія прийме понад 440 мільйонів туристів. Лише на півдні країни очікують 85,2 мільйона відвідувачів.

Які туристичні напрямки набирають популярності

Мандрівники розповіли, які напрямки у 2024 році набирають популярності. Наразі там – ще менше туристів, аніж у давніх топлокаціях Італії. Водночас прогнозують, що їхня кількість суттєво зросте вже найближчим часом.

Острів Сардинія. Другий за величиною у Середземному морі. Однією з родзинок курорту є місцеві пляжі. Білий пісок – надбання Сардинії. Його категорично заборонено вивозити. Водночас деякі креативники намагаються ще й продати його у мережі. Наголошують, що Сардинія багата не лише своїми пейзажами, але й фантастичним поєднанням різноманітних культур. Місцева архітектура зачаровує та наче телепортує у різні епохи.

Регіон Апулія. Його особливістю є найдовша берегова лінія серед континентальних областей. Адміністративним центром є древнє портове місто Барі. Окрім того, всі дороги ведуть до комуни Альберобелло, де можна побачити унікальні споруди труллі.



Побачити труллі приїжджають мільйони туристів / Unsplash

Регіон Кампанья з його найвідомішим містом Неаполь. Люди приїжджають сюди, щоб насолодитися прекрасними краєвидами та побачити рештки древньої культури, яка творилася на цих землях. Серед найпопулярніших локацій – вулкан Везувій та руїни міста Помпеї.