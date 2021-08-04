Де можна здобути фах психолога в Чехії: перелік вищих освітніх закладів

В Україні до піклування про ментальне здоров'я досі ставляться скептично. Натомість в Європі походи до психолога не викликають у людей почуття сорому чи страху перед осудом. Робота над психоемоційним станом дозволяє покращити якість життя. Тому психологи є дуже затребуваними фахівцями за кордоном, зокрема у Чехії.

Як відомо, Чехія є однією з найпопулярніших країн серед емігрантів з України. Поступити на психологічний факультет одного із вишів Чехії можна як після завершення школи в Україні, так і в дорослому віці. У Європі нікого не дивує те, що дорослі люди (наприклад, старше 40 років) прагнуть нових знань та хочуть змінити спеціальність. Психологи-консультанти можуть вільно розпоряджатися своїм часом, складаючи графік прийомів самостійно. До того ж в час пандемії зріс попит на онлайн-консультації. Отже, здобути фах психолога в Чехії – це чудова нагода для емігранта забезпечити собі гідне майбутнє.

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Умови вступу

У Чехії психологів готують як в державних, так і в приватних вишах. Як правило, кафедра психології є на факультетах філософії, педагогіки або соціальних наук.

Кількість абітурієнтів з кожним роком зростає, тому слід бути готовими до серйозної конкуренції. Так, у 2020 році до Карлового університету подали заявки 1053 людини. Студентами з них стали лише 59. Шанси вступити з першого разу до омріяного університету складають близько 20%.

Вступники повинні пройти письмовий та усний тести. Письмовий формат відрізняється у різних навчальних закладах. Перевіряють загалом знання соціальних наук. В Інтернеті можна зустріти зразки таких тестів.

Під час усної складової комісія перевіряє те, наскільки абітурієнт зацікавлений у здобутті фаху, як добре ознайомився зі списком літератури та чи усвідомлює специфіку своєї майбутньої роботи.

Навчання на програмі бакалаврату у Чехії триває 3 роки. В магістратурі доведеться провчитися ще 2 роки.

Список університетів

Добре підготовані абітурієнти можуть претендувати на здобуття освіти у державних вишах. Перелічуємо найпопулярніші освітні заклади та спеціальності, які там можна здобути.

Державні університети

1. Карлов університет в Празі:

Філософський факультет (Психологія).

Педагогічний факультет (Спеціальна псіхологіяі педагогіка).

2. Південночеський університет в Чеське-Будейовіце:

Педагогічний факультет (Арт-терапія, Психологія).

3. Университет Масарика в Брно:

Факультет соціальних наук (Психологія).

Філософський факультет (Психологія).

4. Остравський університет:

5. Університет Палацького в Оломоуце:

Філософський факультет (Психологія).

Приватні університети

Також у Чехії є чимало приватних вищих освітніх закладів. Нижче – перелік місць, де готують майбутніх психологів. Також у дужках зазначена вартість навчання за один семестр.

1. Празький університет психосоціальних досліджень:

2. Університет Нью-Йорка в Празі:

Психологія (114,4 тисячі крон).

3. Університет прикладної психології (місто Терезин):

Персональний і міжкультурний менеджмент (24,9 тисячі крон).

Курс чеської крони до гривні становить 1,25 за даними НБУ.