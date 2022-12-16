На лижі до Іспанії: як дістатися гірськолижних курортів Каталонії поїздом і автобусом

Ви думаєте, що в Іспанії є тільки море та сонце? Хоч іспанський клімат й справді здебільшого теплий, разом з тим, там працюють гірськолижні курорти. У країні активно розвивається індустрія зимового відпочинку.

Відтак, зимовий сезон у Каталонії можна вважати офіційно відкритим. Тому саме час розповісти, як дістатися каталонських гірськолижних курортів громадським транспортом. До того ж покататися на лижах чи сноуборді в Іспанії набагато дешевше, ніж у Франції, Австрії чи Швейцарії.

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На які гірськолижні курорти Каталонії можна дістатися автобусом

До гірськолижного курорту Boí Taül, який відкрив свої дев'ять трас, можна доїхати на так званому сніговому автобусі (Bus de la nieve) з Вілалбера (відправлення о 7:45 ранку). Вартість поїздки – лише 1 євро.

Курорт Puerto Ainé відкрив сім трас та приготував для оренди найкраще спорядження. Туди можна доїхати автобусом Skibus з Леріди і Балагеру за 42,00 євро або з Тремпо, Побла-де-Сегур, Сорт і Ріальп за 36,50 євро. У вартість включено денний абонемент.

На курорт Espot також відправляється Skibus з Леріди та Балагеру за 42,00 євро, а з Тремпо, Побла-де-Сегур, Сорт та Ріальп – за 36,50 євро. Денний абонемент також включено у вартість.

Гірськолижні курорти Каталонії / Фото elperiodico

До яких гірськолижних курортів Іспанії їдуть потяги

На деякі гірськолижні курорти Каталонії можна поїхати навіть із центру Барселони. Якщо ви хочете дістатися до La Molina, найзручнішим варіантом, що дозволяє відразу забронювати підйом та спуск, є поїзд Skitren. У вартість менш як 50 євро входить проїзд туди і назад з будь-якої станції Барселони, звідки відходять поїзди Rodalies, одноденний абонемент та трансфер до станції. Ви можете придбати квиток на будь-якій станції Rodalies або на офіційному сайті курорту La Molina.

Поїзд до гірськолижного курорту Vall de Núria з Барселони обійдеться в 38 євро. Цей квиток включає проїзд поїздом, який вирушає з будь-якої станції Rodalies до Рібес-де-Фрезер, а потім на швидкісному поїзді можна доїхати до долини Vall de Núria.