Де можна освятити паску у Варшаві: перелік храмів та години служінь

У 2021 році поляки святкували Великдень 4 квітня. Проте для українців свято настане 2 травня. Розповідаємо, коли та де заробітчани, які перебувають у столиці Польщі, зможуть освятити свої великодні кошики.

Зважаючи на ризики поширення коронавірусу, уряд Польщі рекомендує дотримуватися безпечної дистанції у 1,5 метра при відвідуванні релігійних установ. Також не слід забувати про обов'язкове носіння масок.

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Перелік храмів та час літургій

Тематичні служіння відбуватимуться у таких храмах Варшави:

Kaplica św. Grzegorza Peradze (Lelechowska 3) – 1 травня о 23:30;

(Lelechowska 3) – 1 травня о 23:30; Katedra Św. Marii Magdaleny (Al. Solidarności 52) – 2 травня, години літургій: 7:30, 8:30, 10:00;

(Al. Solidarności 52) – 2 травня, години літургій: 7:30, 8:30, 10:00; Parafia Greckokatolicka pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny (Miodowa 16) – 2 травня, години літургій: 00:00, 7:00, 12:00, 14:00, 17:00;

(Miodowa 16) – 2 травня, години літургій: 00:00, 7:00, 12:00, 14:00, 17:00; Parafia Prawosławna św. Jana Klimaka (Wolska 138/140) – 2 травня о 00:00;

(Wolska 138/140) – 2 травня о 00:00; Parafia Sofii Mądrości Bożej (Puławska 568) – 2 травня з 00:00 по 3:00;

(Puławska 568) – 2 травня з 00:00 по 3:00; Parafia Św. Franciszka z Asyżu (Franciszka Hynka 2) – 2 травня о 7:00.



1 і 2 травня 2021 року у Варшаві відбудуться богослужіння / Фото Shutterstock