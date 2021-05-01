Учитывая риски распространения коронавируса, правительство Польши рекомендует придерживаться безопасной дистанции в 1,5 метра при посещении религиозных учреждений. Также не следует забывать об обязательном ношение масок.
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Перечень храмов и время литургий
Тематические служения будут проходить в таких храмах Варшавы:
- Kaplica św. Grzegorza Peradze (Lelechowska 3) – 1 мая о 23:30;
- Katedra Św. Marii Magdaleny (Al. Solidarności 52) – 2 мая, литургии: 7:30, 8:30, 10:00;
- Parafia Greckokatolicka pw. Zaśnięcia Najświętszej Marii Panny (Miodowa 16) – 2 мая, литургии: 00:00, 7:00, 12:00, 14:00, 17:00;
- Parafia Prawosławna św. Jana Klimaka (Wolska 138/140) – 2 мая о 00:00;
- Parafia Sofii Mądrości Bożej (Puławska 568) – 2 мая с 00:00 по 3:00;
- Parafia Św. Franciszka z Asyżu (Franciszka Hynka 2) – 2 мая о 7:00.
1 и 2 мая 2021 года в Варшаве состоятся богослужения / Фото Shutterstock