НМТ 2023 у Чехії: де і коли українці можуть скласти іспит
Джерело:proukrainu.blesk.cz
Національний мультипредметний тест у Чехії можна буде скласти у Празі та Брно. Заплановано дві сесії: основна і додаткова.
У двох містах Чехії українські випускники зможуть скласти НМТ. У Празі та Брно вже оприлюднили дати та місця проведення обох сесій. Де і коли пройти тестування в Чехії — дізнаєтесь далі.
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НМТ 2023 відбудеться у дві сесії:
- Основна — з 5 по 23 червня;
- Додаткова — з 11 по 24 липня.
Термін реєстрації на основну сесію вже завершився 3 травня. А додаткова потрібна для тих, хто з поважних причин не зміг зареєструватися і скласти тест під час першої хвилі. Реєстрація на додаткову сесію розпочнеться з 5 червня.
Де у Чехії скласти НМТ
Національний мультипредметний тест відбудеться 7 та 8 червня у чотири зміни.
У Празі визначено три місця проведення НМТ:
- Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy – Albertov 2038/6, 128 00 Nové Město
- Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy – Thákurova 676/3, 160 00 Praha 6
- Українська школа №1 в Празі – U Elektry 830/2B, 198 00 Praha 9-Hloubětín
У Брно визначено два місця проведення тестування:
- Právnická fakulta Masarykovy univerzity – 70, Veveří 158, 611 80 Brno-střed
- Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy university – Lipová 41a, 60200 Brno
Умови проведення та результати
НМТ за кордоном буде проходити в таких же умовах, як і в Україні. Тестування буде відбуватися в обладнаних тимчасових екзаменаційних центрах, де з випускниками працюватимуть україномовні педагоги.
Результати основної сесії НМТ можна буде дізнатись на персональних сторінках учасників тестування. Шкала оцінювання — від 100 до 200 балів. Результати першої сесії НМТ мають розмістити 28 червня, а додаткової — до 29 липня.
Зареєстровані учасники можуть завантажити запрошення на НМТ на своїй персональній сторінці. Там, зокрема, вказано місце, дату і час складання тестування. Випускники, які складатимуть НМТ за кордоном, повинні зауважити, що час початку іспиту визначений за Києвом.