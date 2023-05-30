У двох містах Чехії українські випускники зможуть скласти НМТ. У Празі та Брно вже оприлюднили дати та місця проведення обох сесій. Де і коли пройти тестування в Чехії — дізнаєтесь далі.

Читайте також: НМТ 2023 у Польщі: де українським випускникам можна буде скласти іспит

НМТ 2023 відбудеться у дві сесії:

Основна — з 5 по 23 червня;

Додаткова — з 11 по 24 липня.

Термін реєстрації на основну сесію вже завершився 3 травня. А додаткова потрібна для тих, хто з поважних причин не зміг зареєструватися і скласти тест під час першої хвилі. Реєстрація на додаткову сесію розпочнеться з 5 червня.

Де у Чехії скласти НМТ

Національний мультипредметний тест відбудеться 7 та 8 червня у чотири зміни.

У Празі визначено три місця проведення НМТ:

Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy – Albertov 2038/6, 128 00 Nové Město

Katolická teologická fakulta Univerzity Karlovy – Thákurova 676/3, 160 00 Praha 6

Українська школа №1 в Празі – U Elektry 830/2B, 198 00 Praha 9-Hloubětín

У Брно визначено два місця проведення тестування:

Právnická fakulta Masarykovy univerzity – 70, Veveří 158, 611 80 Brno-střed

Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy university – Lipová 41a, 60200 Brno

Умови проведення та результати

НМТ за кордоном буде проходити в таких же умовах, як і в Україні. Тестування буде відбуватися в обладнаних тимчасових екзаменаційних центрах, де з випускниками працюватимуть україномовні педагоги.

Результати основної сесії НМТ можна буде дізнатись на персональних сторінках учасників тестування. Шкала оцінювання — від 100 до 200 балів. Результати першої сесії НМТ мають розмістити 28 червня, а додаткової — до 29 липня.

Зареєстровані учасники можуть завантажити запрошення на НМТ на своїй персональній сторінці. Там, зокрема, вказано місце, дату і час складання тестування. Випускники, які складатимуть НМТ за кордоном, повинні зауважити, що час початку іспиту визначений за Києвом.