Де в Чехії жити найкраще: свіжий рейтинг регіонів країни
Джерело:Byznysakce
Щороку аналітичне агенство Datank проводить опитування та визначає найкращий регіон для життя в Чехії. І ось як виглядає свіжий рейтинг.
У 2022 році перше місце посіла Прага. Серед переваг життя у чеській столиці автори рейтингу назвали найвищу середню заробітну плату, найнижче безробіття, у місті найбільше університетів, а також тут найвища кількість лікарів і стоматологів, та найвища очікувана тривалість життя у чоловіків.
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На другому місці розташувався Південночеський край. До його плюсів віднесли низький рівень ДТП, тут дуже велика кількість перероблених відходів на душу населення, має велику кількість бібліотек на душу населення. У цьому регіоні велика частка АЗС відповідно до кількості автомобілів.
У трійку лідерів потрапив й Карловарський край. Тут дослідники відзначили найнижчий гендерний розрив в оплаті праці та найменший відсоток дітей, які вимушено пропускають дитячий садок через брак місць.
Критерії, на які зважали автори при формуванні рейтингу
- Рівень безробіття
- Рівень зарплат
- Купівельна спроможність
- Безпека
- Екологія
- Доступність медичної та соціальної допомоги
- Можливість здобуття освіти
- Розвиненість інфраструктури
- Умови для туризму та проведення дозвілля.
Крім цього, до уваги брали дані та статистику офіційних відомств і міністерств, а також на рейтинг впливали результати опитування 3500 місцевих жителів.
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