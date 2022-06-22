Де в Чехії жити найкраще: свіжий рейтинг регіонів країни

Щороку аналітичне агенство Datank проводить опитування та визначає найкращий регіон для життя в Чехії. І ось як виглядає свіжий рейтинг.

У 2022 році перше місце посіла Прага. Серед переваг життя у чеській столиці автори рейтингу назвали найвищу середню заробітну плату, найнижче безробіття, у місті найбільше університетів, а також тут найвища кількість лікарів і стоматологів, та найвища очікувана тривалість життя у чоловіків.

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На другому місці розташувався Південночеський край. До його плюсів віднесли низький рівень ДТП, тут дуже велика кількість перероблених відходів на душу населення, має велику кількість бібліотек на душу населення. У цьому регіоні велика частка АЗС відповідно до кількості автомобілів.

У трійку лідерів потрапив й Карловарський край. Тут дослідники відзначили найнижчий гендерний розрив в оплаті праці та найменший відсоток дітей, які вимушено пропускають дитячий садок через брак місць.

Критерії, на які зважали автори при формуванні рейтингу

Рівень безробіття

Рівень зарплат

Купівельна спроможність

Безпека

Екологія

Доступність медичної та соціальної допомоги

Можливість здобуття освіти

Розвиненість інфраструктури

Умови для туризму та проведення дозвілля.

Крім цього, до уваги брали дані та статистику офіційних відомств і міністерств, а також на рейтинг впливали результати опитування 3500 місцевих жителів.

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