"ДахаБраха" виступлять у Чехії: час та місце події

Всесвітньо відомий український етногурт "ДахаБраха" дасть концерти у двох чеських містах. Виступи відбудуться вже через місяць.

Про це повідомляє Посольство України в Чехії. Відповідний допис з датами та місцями події був опублікований у фейсбуці.

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Детальніше про виступ "ДахаБраха" у Чехії

Знаменитий український квартет скоро виступить у Чехії двічі: 16 лютого та 17 лютого.

Перший виступ відбудеться у Празі, в місцевому клубі Roxy Prague (початок о 20:00). Другий концерт етногурту пройде у Брно у Fléda Club (початок о 21:00).

Якщо ви не хочете втратити цей унікальний музичний досвід, зробіть відмітку у своїх щоденниках,

– зазначили у Посольстві.

Що відомо про "ДахаБраха"

Гурт сформувався на початку 2000-х років у творчій атмосфері театру "Дах" із молодих фольклористів та музикантів.

Музика "ДахаБраха" – це унікальні композиції, які виконуються за допомогою безлічі інструментів, зокрема: басових барабанів, флейти, фортепіано, віолончелі, джембе, кахону, діджеріду тощо.

Організатором і художнім керівником колективу є Владислав Троїцький.

Учасники квартету: Марко Галаневич, Ніна Гаренецька, Ірина Коваленко, Олена Цибульська.

Список досягнень гурту вражає. Зокрема, пісня "Шо з-під дуба" стала саундтреком до серіалу "Фарґо". Фрагмент цієї композиції використав також Девід Бекхем у рекламі свого бренду.

"ДахаБраха" першим з українських гуртів виступили в ефірі музичного шоу Later… with Jools Holland на телеканалі BBC, а також взяли участь у найбільшому британському фестивалі Glastonbury та бразильському фестивалі Rock in Rio.

Харизматичних українців радо вітають у всьому світі, особливо в Америці. Та й загалом за кордоном етнохаус "ДахаБраха" став популярним раніше, аніж в Україні. А тепер здобутками гурту пишаються й удома. Його композиції лунають звідусіль і стають саундтреками до серіалів (наприклад, до "Спіймати Кайдаша").

Повний текст публікації Посольства України в Празі

Всесвітньо відомий український квартет "ДахаБраха" практично пов'язує українське народне коріння із сучасними жанрами та ритмами.

За кілька днів "ДахаБраха" готують концерт у Лондоні, а через місяць – 16 та 17 лютого – виступлять у Празі та Брно.



Основна їхня сфера – це живі виступи, які рясніють нестримною енергією та захопливою атмосферою.

"ДахаБраха" виступлять у Празі та Брно / Фото фейсбук Посольства України в Празі

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