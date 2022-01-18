Про це повідомляє Посольство України в Чехії. Відповідний допис з датами та місцями події був опублікований у фейсбуці.
Цікаво "Українці за кордоном": про що цей відеопроєкт і чому його варто подивитися
Детальніше про виступ "ДахаБраха" у Чехії
Знаменитий український квартет скоро виступить у Чехії двічі: 16 лютого та 17 лютого.
Перший виступ відбудеться у Празі, в місцевому клубі Roxy Prague (початок о 20:00). Другий концерт етногурту пройде у Брно у Fléda Club (початок о 21:00).
Якщо ви не хочете втратити цей унікальний музичний досвід, зробіть відмітку у своїх щоденниках,
– зазначили у Посольстві.
Що відомо про "ДахаБраха"
- Гурт сформувався на початку 2000-х років у творчій атмосфері театру "Дах" із молодих фольклористів та музикантів.
- Музика "ДахаБраха" – це унікальні композиції, які виконуються за допомогою безлічі інструментів, зокрема: басових барабанів, флейти, фортепіано, віолончелі, джембе, кахону, діджеріду тощо.
- Організатором і художнім керівником колективу є Владислав Троїцький.
- Учасники квартету: Марко Галаневич, Ніна Гаренецька, Ірина Коваленко, Олена Цибульська.
- Список досягнень гурту вражає. Зокрема, пісня "Шо з-під дуба" стала саундтреком до серіалу "Фарґо". Фрагмент цієї композиції використав також Девід Бекхем у рекламі свого бренду.
- "ДахаБраха" першим з українських гуртів виступили в ефірі музичного шоу Later… with Jools Holland на телеканалі BBC, а також взяли участь у найбільшому британському фестивалі Glastonbury та бразильському фестивалі Rock in Rio.
- Харизматичних українців радо вітають у всьому світі, особливо в Америці. Та й загалом за кордоном етнохаус "ДахаБраха" став популярним раніше, аніж в Україні. А тепер здобутками гурту пишаються й удома. Його композиції лунають звідусіль і стають саундтреками до серіалів (наприклад, до "Спіймати Кайдаша").
Повний текст публікації Посольства України в Празі
Всесвітньо відомий український квартет "ДахаБраха" практично пов'язує українське народне коріння із сучасними жанрами та ритмами.
За кілька днів "ДахаБраха" готують концерт у Лондоні, а через місяць – 16 та 17 лютого – виступлять у Празі та Брно.
Основна їхня сфера – це живі виступи, які рясніють нестримною енергією та захопливою атмосферою.
"ДахаБраха" виступлять у Празі та Брно / Фото фейсбук Посольства України в Празі
Реклама бренду Девіда Бекхема House 99, яку доповнила пісня гурту "ДахаБраха": дивіться відео