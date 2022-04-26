COVID-паспорти продовжать у Польщі на невизначений термін: якої категорії осіб це стосується

Дедалі частіше виникає питання про необхідність продовження терміну дії COVID-сертифікатів, деякі з яких вже закінчуються. Щодо цього висловилася і Польща.

Так, паспорти про вакцинацію в країні будуть продовжені безтерміново, але не для всіх. Про це заявив міністр охорони здоров'я Адам Недзельський.

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Для кого будуть продовжені COVID-паспорти у Польщі

В Польщі ухвалили рішення про продовження таких паспортів для осіб, які щепленні третьою дозою вакцини.

Ми продовжимо термін дії паспортів COVID на невизначений термін тим, хто отримав третю дозу вакцинації від COVID-19,

– повідомив Недзельський.

Він додав, що наразі в ЄС "завіса мовчання", тобто немає чітких вказівок щодо паспортів вакцинації. Тому Польща вирішила, якщо в особи є перший бустер, то її паспорт буде продовжено на невизначений термін.

Чи визнаватимуть їх інші країни

Щодо цього питання, глава польського МОЗ не дав вичерпної відповіді. Він підкреслив, що поки є ті держави, які вимагають COVID-сертифікати при перетині кордону, як-от Італія, та Іспанія. Втім, більшість країн починають відходити від такої вимоги.

, з 1 лютого 2022 року термін дії сертифікатів ЄС COVID, виданих після вакцинації за базовою схемою, після ревакцинації, було зменшено до 270 днів.