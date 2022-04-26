Так, паспорта о вакцинации в стране будут продлены бессрочно, но не для всех. Об этом заявил министр здравоохранения Адам Недзельский.

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Для кого будут продлены COVID-паспорта в Польше

В Польше приняли решение о продлении таких паспортов для лиц, привитых третьей дозой вакцины.

Мы продлим срок действия паспортов COVID на неопределенный срок получившим третью дозу вакцинации от COVID-19,

– сообщил Недзельский.

Он добавил, что в настоящее время в ЕС "занавес молчания", то есть нет четких указаний по паспортам вакцинации. Поэтому Польша решила, если у человека есть первый бустер, то его паспорт будет продлен на неопределенный срок.

Признают ли их другие страны

Относительно этого вопроса глава польского Минздрава не дал исчерпывающего ответа. Он подчеркнул, что пока есть те государства, которые требуют COVID-сертификаты при пересечении границы, такие как Италия и Испания. Впрочем, большинство стран начинают отходить от такого требования.

Напомним, с 1 февраля 2022 года срок действия сертификатов ЕС COVID, выданных после вакцинации по базовой схеме, после ревакцинации, был уменьшен до 270 дней.