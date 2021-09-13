Чому жителі розвинених країн живуть довше: експерт пояснив одну з причин

За даними Державної служби статистики, середня тривалість життя в Україні складає 76 років для жінок і лише 66 років для чоловіків. Водночас у країнах з розвиненою економікою середній вік жителів може сягати 80 років. Окрім розвитку медицини, екології, рівня безпеки, на таку ситуацію, кажуть експерти, впливає ще й те, наскільки популярними серед населення країни є заняття спортом.

Генеральний директор національного комплексу "Експоцентр України" Євген Мушкін зауважив, що українці живуть менше, ніж у середньому люди у світі, водночас часто страждають на хронічні захворювання та хвороби серця. На його думку, проблему вирішить фізична активність, а бонусом стане суттєве зростання економіки.

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Чому розвинені країни заохочують населення до спорту

50 років тому Фінляндія була рекордсменом за кількістю серцевих захворювань серед населення. Фіни вели малорухливий спосіб життя, багато курили та не дотримувалися дієти. Влада усвідомила масштаби проблеми й розгорнула велику державну програму: будувала спортмайданчики, займалася просвітництвом у ЗМІ, працювала з місцевими громадами,

– розповідає Євген Мушкін.

Як наслідок, продовжує Євген Мушкін, зараз жителі Фінляндії втричі рідше помирають від серцево-судинних захворювань і раку легень, а тривалість життя у країні збільшилася на 6 − 7 років. До того ж Фінляндія отримала статус однієї з найактивніших та найщасливіших країн у світі. Позитивно вплинула така політика держави й на економіку Фінляндії: країна входить до списку 15 країн з найбільшим показником ВВП на душу населення.

Інші розвинені держави також активно інвестують у спортивну інфраструктуру. Велодоріжками та зручно облаштованими для пробіжок набережними у Європі вже нікого не здивуєш.

Та не лише Європа популяризує спорт. Так, у штаті Вікторія, в Австралії, місцева влада щорічно виділяє кілька десятків мільйонів доларів на розвиток локальної спортивної інфраструктури: будівництво стадіонів, монтування освітлення, обладнання майданчиків для літніх людей. За словами Євгена Мушкіна, станом на 2020 рік ці споруди дають додаткову економічну цінність штату на 7 мільярдів доларів.

На думку експерта, заохочувати населення до спорту – перспективно. Адже активне здорове населення розвиває економіку. Спортивні люди не лише живуть довше, а й працюють ефективніше і менше витрачають на лікування.

До того ж регулярні тренування знижують ризик появи депресії та рівень тривожності. Та й просто покращують настрій. Перші десять держав у рейтингу щастя – це країни, де велика частина населення залучена до спорту. І це не збіг,

– додає Євген Мушкін.

Скільки рекомендовано займатися спортом

У 2020 році ВООЗ оновила рекомендації щодо норм фізичної активності людини. Так, дорослим радять щонайменше 150 – 300 хвилин вправ середньої інтенсивності на тиждень або 75 – 150 хвилин інтенсивних фізичних навантажень на тиждень.

Що стосується дітей, то їм варто приділяти близько години аеробним вправам. Це можуть бути такі заняття: ходьба, біг, їзда на велосипеді, танці тощо.