Чому українці їдуть лікувати зуби на батьківщину: приклад стоматологічної системи Чехії

Стоматологія у Чехії – це часто болюча тема, особливо для українців, які переїхали до республіки відносно нещодавно. У новій країні нелегко пояснити лікарю, що саме й де болить, зрозуміти специфічну термінологію загалом та вияснити, як працює система.

Дешевше та простіше перетнути кордон та відвідати українського спеціаліста, однак що робити, коли зубний біль раптовий та невгамовний? Розповідаємо про всі нюанси стоматології у Чехії.

Цікаво Як зекономити у Польщі: дієві поради для українців

Як працює стоматологія у Чехії

Понад 99% стоматологів загального профілю у Чехії мають приватні клініки. Майже всі державні лікарі вже давно наповнили свою картотеку та не поспішають набирати іноземців.

Кожен державний стоматолог може мати всього близько 1 500 пацієнтів. Як тільки ця кількість набирається, нових клієнтів лікар приймати не може.

Державні стоматологи Чехії можуть мати лише близько 1 500 пацієнтів / Фото Unsplash

Приватні стоматологи можуть співпрацювати зі страховими компаніями, або ж відмовлятись від такої співпраці. Мережа стоматологічних клінік Denexis, наприклад, надає послуги і на основі державних страхових полісів. Також вони приймають нових пацієнтів без жодного страхування та проводять лікування у випадках гострого болю.

До спеціалістів вужчого профілю, зокрема ортодонтів, щелепно-лицевих хірургів та пародонтологів, неможливо потрапити без направлення лікаря, у якого ви перебуваєте на обліку.

Також у Чехії є поняття "pohotovost" – служба, куди людина звертається з гострим болем, у невідкладних ситуаціях.

У разі гострого зубного болю можна звернутись до невідкладної служби / Фото Noviny Kraje

Комерційні страхові поліси

Комерційні страхові компанії, такі як Slavia, Uniqa, PVZP тощо, пропонують своїм клієнтам покриття витрат на стоматологічні послуги. Після прийому у лікаря вам доведеться заплатити за них самостійно, й згодом звернутись до страхової з метою відшкодування коштів.

Щоправда, на компенсацію подібних витрат зазвичай виділено максимальну суму – часто це 5 000 крон на рік. Страхова компанія Maxima, зокрема, тримає цей ліміт на рівні 10 000 крон. Варто одразу уточнювати у компанії, на яку компенсацію ви зможете розраховувати та з яким полісом.

Уточнюйте умови страхових полісів / Фото Pexels

Державні страхові компанії

Державне страхування у Чехії, яке має кожен працівник та власник постійного дозволу на проживання, має свої переваги. Воно покриває такі послуги стоматологів:

реєстрацію на прийом;

профілактичний огляд:

рентгени (не враховуючи комп'ютерну томографію);

анестезію;

встановлення амальгамових пломб;

металеві коронки;

знімні протези.

Все, що не входить до списку вище, жителі Чехії оплачують із власної кишені.

До слова, нейлоновий протез зубів у стоматологічній клініці Чехії коштує від 9 000 крон (близько 11 320 гривень), а в Україні – від 3 800 гривень.

В Україні послуги дантистів коштують дешевше / Фото Pexels