Почему украинцы едут лечить зубы на родину: пример стоматологической системы Чехии
Источник:420on.cz
Стоматология в Чехии – это часто болезненная тема, особенно для украинцев, которые переехали в республику относительно недавно. В новой стране нелегко объяснить врачу, что именно и где болит, понять специфическую терминологию в целом и выяснить, как работает система.
Дешевле и проще пересечь границу и посетить украинского специалиста, однако что делать, когда зубная боль внезапная и неугомонная? Рассказываем обо всех нюансах стоматологии в Чехии.
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Как работает стоматология в Чехии
Более 99% стоматологов общего профиля в Чехии имеют частные клиники. Почти все государственные врачи уже давно наполнили свою картотеку и не спешат набирать иностранцев.
Каждый государственный стоматолог может иметь всего около 1 500 пациентов. Как только это количество набирается, новых клиентов врач принимать не может.
Государственные стоматологи Чехии могут иметь лишь около 1 500 пациентов / Фото Unsplash
Частные стоматологи могут сотрудничать со страховыми компаниями, или же отказываться от такого сотрудничества. Сеть стоматологических клиник Denexis, например, предоставляет услуги и на основе государственных страховых полисов. Также они принимают новых пациентов без всякого страхования и проводят лечение в случаях острой боли.
К специалистам узкого профиля, в частности ортодонтов, челюстно-лицевых хирургов и пародонтологов, невозможно попасть без направления врача, у которого вы состоите на учете.
Также в Чехии есть понятие "pohotovost" – служба, куда человек обращается с острой болью, в неотложных ситуациях.
В случае острой зубной боли можно обратиться в неотложную службу / Фото Noviny Kraje
Коммерческие страховые полисы
Коммерческие страховые компании, такие как Slavia, Uniqa, PVZP т.д., предлагают своим клиентам покрытие расходов на стоматологические услуги. После приема у врача вам придется заплатить за них самостоятельно, и впоследствии обратиться в страховую с целью возмещения средств.
Правда, на компенсацию подобных расходов обычно выделено максимальную сумму – часто это 5 000 крон в год. Страховая компания Maxima, в частности, держит этот лимит на уровне 10 000 крон. Стоит сразу уточнять в компании, на какую компенсацию вы сможете рассчитывать и с каким полисом.
Уточняйте условия страховых полисов / Фото Pexels
Государственные страховые компании
Государственное страхование в Чехии, которое имеет каждый работник и владелец постоянного вида на жительство, имеет свои преимущества. Оно покрывает следующие услуги стоматологов:
- регистрацию на прием;
- профилактический осмотр:
- рентгены (не считая компьютерную томографию);
- анестезию;
- установление амальгамовых пломб;
- металлические коронки;
- съемные протезы.
Все, что не входит в список выше, жители Чехии оплачивают из собственного кармана.
К слову, нейлоновый протез зубов в стоматологической клинике Чехии стоит от 9 000 крон (около 11 320 гривен), а в Украине – от 3 800 гривен.
В Украине услуги дантистов стоят дешевле / Фото Pexels