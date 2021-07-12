Почему украинцы едут лечить зубы на родину: пример стоматологической системы Чехии

Стоматология в Чехии – это часто болезненная тема, особенно для украинцев, которые переехали в республику относительно недавно. В новой стране нелегко объяснить врачу, что именно и где болит, понять специфическую терминологию в целом и выяснить, как работает система.

Дешевле и проще пересечь границу и посетить украинского специалиста, однако что делать, когда зубная боль внезапная и неугомонная? Рассказываем обо всех нюансах стоматологии в Чехии.

Интересно Как сэкономить в Польше: полезные советы для украинцев

Как работает стоматология в Чехии

Более 99% стоматологов общего профиля в Чехии имеют частные клиники. Почти все государственные врачи уже давно наполнили свою картотеку и не спешат набирать иностранцев.

Каждый государственный стоматолог может иметь всего около 1 500 пациентов. Как только это количество набирается, новых клиентов врач принимать не может.

Государственные стоматологи Чехии могут иметь лишь около 1 500 пациентов / Фото Unsplash

Частные стоматологи могут сотрудничать со страховыми компаниями, или же отказываться от такого сотрудничества. Сеть стоматологических клиник Denexis, например, предоставляет услуги и на основе государственных страховых полисов. Также они принимают новых пациентов без всякого страхования и проводят лечение в случаях острой боли.

К специалистам узкого профиля, в частности ортодонтов, челюстно-лицевых хирургов и пародонтологов, невозможно попасть без направления врача, у которого вы состоите на учете.

Также в Чехии есть понятие "pohotovost" – служба, куда человек обращается с острой болью, в неотложных ситуациях.

В случае острой зубной боли можно обратиться в неотложную службу / Фото Noviny Kraje

Коммерческие страховые полисы

Коммерческие страховые компании, такие как Slavia, Uniqa, PVZP т.д., предлагают своим клиентам покрытие расходов на стоматологические услуги. После приема у врача вам придется заплатить за них самостоятельно, и впоследствии обратиться в страховую с целью возмещения средств.

Правда, на компенсацию подобных расходов обычно выделено максимальную сумму – часто это 5 000 крон в год. Страховая компания Maxima, в частности, держит этот лимит на уровне 10 000 крон. Стоит сразу уточнять в компании, на какую компенсацию вы сможете рассчитывать и с каким полисом.

Уточняйте условия страховых полисов / Фото Pexels

Государственные страховые компании

Государственное страхование в Чехии, которое имеет каждый работник и владелец постоянного вида на жительство, имеет свои преимущества. Оно покрывает следующие услуги стоматологов:

регистрацию на прием;

профилактический осмотр:

рентгены (не считая компьютерную томографию);

анестезию;

установление амальгамовых пломб;

металлические коронки;

съемные протезы.

Все, что не входит в список выше, жители Чехии оплачивают из собственного кармана.

К слову, нейлоновый протез зубов в стоматологической клинике Чехии стоит от 9 000 крон (около 11 320 гривен), а в Украине – от 3 800 гривен.

В Украине услуги дантистов стоят дешевле / Фото Pexels