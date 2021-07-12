Дешевше та простіше перетнути кордон та відвідати українського спеціаліста, однак що робити, коли зубний біль раптовий та невгамовний? Розповідаємо про всі нюанси стоматології у Чехії.

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Як працює стоматологія у Чехії

Понад 99% стоматологів загального профілю у Чехії мають приватні клініки. Майже всі державні лікарі вже давно наповнили свою картотеку та не поспішають набирати іноземців.

Кожен державний стоматолог може мати всього близько 1 500 пацієнтів. Як тільки ця кількість набирається, нових клієнтів лікар приймати не може.

Державні стоматологи Чехії можуть мати лише близько 1 500 пацієнтів / Фото Unsplash

Приватні стоматологи можуть співпрацювати зі страховими компаніями, або ж відмовлятись від такої співпраці. Мережа стоматологічних клінік Denexis, наприклад, надає послуги і на основі державних страхових полісів. Також вони приймають нових пацієнтів без жодного страхування та проводять лікування у випадках гострого болю.

До спеціалістів вужчого профілю, зокрема ортодонтів, щелепно-лицевих хірургів та пародонтологів, неможливо потрапити без направлення лікаря, у якого ви перебуваєте на обліку.

Також у Чехії є поняття "pohotovost" – служба, куди людина звертається з гострим болем, у невідкладних ситуаціях.

У разі гострого зубного болю можна звернутись до невідкладної служби / Фото Noviny Kraje

Комерційні страхові поліси

Комерційні страхові компанії, такі як Slavia, Uniqa, PVZP тощо, пропонують своїм клієнтам покриття витрат на стоматологічні послуги. Після прийому у лікаря вам доведеться заплатити за них самостійно, й згодом звернутись до страхової з метою відшкодування коштів.

Щоправда, на компенсацію подібних витрат зазвичай виділено максимальну суму – часто це 5 000 крон на рік. Страхова компанія Maxima, зокрема, тримає цей ліміт на рівні 10 000 крон. Варто одразу уточнювати у компанії, на яку компенсацію ви зможете розраховувати та з яким полісом.

Уточнюйте умови страхових полісів / Фото Pexels

Державні страхові компанії

Державне страхування у Чехії, яке має кожен працівник та власник постійного дозволу на проживання, має свої переваги. Воно покриває такі послуги стоматологів:

реєстрацію на прийом;

профілактичний огляд:

рентгени (не враховуючи комп'ютерну томографію);

анестезію;

встановлення амальгамових пломб;

металеві коронки;

знімні протези.

Все, що не входить до списку вище, жителі Чехії оплачують із власної кишені.

До слова, нейлоновий протез зубів у стоматологічній клініці Чехії коштує від 9 000 крон (близько 11 320 гривень), а в Україні – від 3 800 гривень.

В Україні послуги дантистів коштують дешевше / Фото Pexels