Чому не варто гойдатися на гірляндах: досвід одного чоловіка з Польщі – кумедні фото

В місті Легниця 6 грудня ввімкнули різдвяну ілюмінацію на Ринковій площі. Святковій атмосфері дуже зраділи місцеві жителі. Насамперед один чоловік, який на радощах вирішив покататися на гірлянді.

Дії чоловіка зафіксували камери спостереження. Через необдуманий вчинок було пошкоджено новорічний декор.

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Опівночі прилади відеомоніторингу на Ринковій площі зняли, як невідомий чоловік гойдається на щойно встановленій міській гірлянді. На дії жителя міста одразу ж відреагувала місцева поліція.

Правопорушника швидко розшукали. Він був у нетверезому стані та сварився з поліцейськими. Тож правоохоронці відвезли його до витверезника.

Дії чоловіка оцінили як хуліганство. Вид покарання буде залежати від того, як оцінять вартість збитків.

У Польщі п'яний чоловік гойдався на новорічній гірлянді / Фото Rzecznik Prasowy Straży Miejskiej w Legnicy