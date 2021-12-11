Дії чоловіка зафіксували камери спостереження. Через необдуманий вчинок було пошкоджено новорічний декор.

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Опівночі прилади відеомоніторингу на Ринковій площі зняли, як невідомий чоловік гойдається на щойно встановленій міській гірлянді. На дії жителя міста одразу ж відреагувала місцева поліція.

Правопорушника швидко розшукали. Він був у нетверезому стані та сварився з поліцейськими. Тож правоохоронці відвезли його до витверезника.

Дії чоловіка оцінили як хуліганство. Вид покарання буде залежати від того, як оцінять вартість збитків.

У Польщі п'яний чоловік гойдався на новорічній гірлянді / Фото Rzecznik Prasowy Straży Miejskiej w Legnicy