Чим зайняти дітей під час літніх канікул в Польщі: у Варшаві триває набір у міський табір

Серед українців щороку все популярнішими стають дитячі літні табори в Польщі. Такий відпочинок не лише цікавий, а й пізнавальний.

Так, наприкінці червня у Польщі стартують літні канікули. У цей період не лише польських дітей, а й українських залучають до активностей.

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У Варшаві триває набір у літній табір

У рамках програми "Літо в місті" у Варшаві працюватиме міський табір для школярів. Під наглядом педагогів діти ходитимуть на екскурсії й матимуть спортивні та творчі заняття.

Програма триватиме впродовж усіх канікул: із 27 червня до 31 серпня, а зміни будуть тижневими, тому дітей можна записати відразу у кілька шкіл.

Усе, що потрібно знати про умови

Цьогоріч у міському таборі при варшавських школах діти зможуть бути з понеділка по пʼятницю, від 7 – 8 години ранку і до 16 – 17 години.

Один день перебування у таборі обійдеться 50 злотих. У цю вартість входить дворазове харчування.

Записати дитину можна до 22 травня. Для цього потрібно мати її PESEL (ідентифікаційний номер).

Кількість місць обмежена, тому кожну заявку розглядають індивідуально. Список дітей, яких приймуть до табору, оприлюднять 24 травня.

Оплату потрібно внести до 8 червня та подати у школу квитанцію для підтвердження.

Які табори популярні серед українців у Польщі

Мовний табір у Варшаві з вивченням польської або англійської.

Дитячий мовний табір в Балтиці (Яструбина гора) в Польщі (вивчення англійської або польської мови, оздоровчо-спортивна програма на березі Балтійського моря та екскурсії).

Дитячий табiр "Академія пригод" в Польщі (активний відпочинок у горах Татри, вивчення польської мови та екскурсії).

"Student Way" – молодіжний табір в Польщі (вивчення польської мови, насичена програма у туристичному містечку поблизу Кракова).

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Міські літні табори (в тому числі тематичні) організовують не тільки державні школи, а й чимало будинків культури, дитячих клубів тощо.