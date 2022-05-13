Чим зайняти дітей під час літніх канікул в Польщі: у Варшаві триває набір у міський табір
13 травня 2022 , 13:13Читать новость на русском
Джерело:телеграм-канал Нова Польща
Серед українців щороку все популярнішими стають дитячі літні табори в Польщі. Такий відпочинок не лише цікавий, а й пізнавальний.
Так, наприкінці червня у Польщі стартують літні канікули. У цей період не лише польських дітей, а й українських залучають до активностей.
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У Варшаві триває набір у літній табір
У рамках програми "Літо в місті" у Варшаві працюватиме міський табір для школярів. Під наглядом педагогів діти ходитимуть на екскурсії й матимуть спортивні та творчі заняття.
Програма триватиме впродовж усіх канікул: із 27 червня до 31 серпня, а зміни будуть тижневими, тому дітей можна записати відразу у кілька шкіл.
Усе, що потрібно знати про умови
- Цьогоріч у міському таборі при варшавських школах діти зможуть бути з понеділка по пʼятницю, від 7 – 8 години ранку і до 16 – 17 години.
- Один день перебування у таборі обійдеться 50 злотих. У цю вартість входить дворазове харчування.
- Записати дитину можна до 22 травня. Для цього потрібно мати її PESEL (ідентифікаційний номер).
- Кількість місць обмежена, тому кожну заявку розглядають індивідуально. Список дітей, яких приймуть до табору, оприлюднять 24 травня.
- Оплату потрібно внести до 8 червня та подати у школу квитанцію для підтвердження.
Які табори популярні серед українців у Польщі
- Мовний табір у Варшаві з вивченням польської або англійської.
- Дитячий мовний табір в Балтиці (Яструбина гора) в Польщі (вивчення англійської або польської мови, оздоровчо-спортивна програма на березі Балтійського моря та екскурсії).
- Дитячий табiр "Академія пригод" в Польщі (активний відпочинок у горах Татри, вивчення польської мови та екскурсії).
- "Student Way" – молодіжний табір в Польщі (вивчення польської мови, насичена програма у туристичному містечку поблизу Кракова).
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