Так, в конце июня в Польше стартуют летние каникулы. В этот период не только польских детей, но и украинские привлекают к активностям.
И еще Работа в Польше: какой вид договора следует заключать – полезные советы
В Варшаве идет набор в летний лагерь
В рамках программы "Лето в городе" в Варшаве будет работать городской лагерь для школьников. Под наблюдением педагогов дети будут ходить на экскурсии и им организуют спортивные и творческие занятия.
Программа будет длиться на протяжении всех каникул: с 27 июня по 31 августа, а смены будут длиться неделю, поэтому детей можно записать сразу в несколько школ.
Все, что нужно знать об условиях
- В этом году в городском лагере при варшавских школах дети смогут быть с понедельника по пятницу, с 7 – 8 часов утра и до 16 – 17 часов.
- Один день пребывания в лагере обойдется в 50 злотых. В эту стоимость входит двухразовое питание.
- Записать ребенка можно до 22 мая. Для этого необходимо иметь ее PESEL (идентификационный номер).
- Количество мест ограничено, поэтому каждую заявку рассматривают индивидуально. Списки детей, которых примут в лагерь, будут обнародованы 24 мая.
- Оплату следует внести до 8 июня и подать в школу квитанцию для подтверждения.
Какие лагеря популярны среди украинцев в Польше
- Языковой лагерь в Варшаве с изучением польского или английского.
- Детский языковой лагерь в Балтике (Ястребина гора) в Польше (изучение английского или польского языка, оздоровительно-спортивная программа на берегу Балтийского моря и экскурсии).
- Детский лагерь "Академия приключений" в Польше (активный отдых в горах Татры, изучение польского языка и экскурсии).
- "Student Way" – молодежный лагерь в Польше (изучение польского языка, насыщенная программа в туристическом городке вблизи Кракова).
"Оккупация Украины Польшей и катастрофический ленд-лиз": Лещенко разнес фейки России в новом видео