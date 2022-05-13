Так, в конце июня в Польше стартуют летние каникулы. В этот период не только польских детей, но и украинские привлекают к активностям.

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В Варшаве идет набор в летний лагерь

В рамках программы "Лето в городе" в Варшаве будет работать городской лагерь для школьников. Под наблюдением педагогов дети будут ходить на экскурсии и им организуют спортивные и творческие занятия.

Программа будет длиться на протяжении всех каникул: с 27 июня по 31 августа, а смены будут длиться неделю, поэтому детей можно записать сразу в несколько школ.

Все, что нужно знать об условиях

В этом году в городском лагере при варшавских школах дети смогут быть с понедельника по пятницу, с 7 – 8 часов утра и до 16 – 17 часов.

Один день пребывания в лагере обойдется в 50 злотых. В эту стоимость входит двухразовое питание.

Записать ребенка можно до 22 мая. Для этого необходимо иметь ее PESEL (идентификационный номер).

Количество мест ограничено, поэтому каждую заявку рассматривают индивидуально. Списки детей, которых примут в лагерь, будут обнародованы 24 мая.

Оплату следует внести до 8 июня и подать в школу квитанцию ​​для подтверждения.

Заметьте! Городские летние лагеря (в том числе тематические) организуют не только государственные школы, но и многие дома культуры, детские клубы и т.д.

Какие лагеря популярны среди украинцев в Польше

Языковой лагерь в Варшаве с изучением польского или английского.

Детский языковой лагерь в Балтике (Ястребина гора) в Польше (изучение английского или польского языка, оздоровительно-спортивная программа на берегу Балтийского моря и экскурсии).

Детский лагерь "Академия приключений" в Польше (активный отдых в горах Татры, изучение польского языка и экскурсии).

"Student Way" – молодежный лагерь в Польше (изучение польского языка, насыщенная программа в туристическом городке вблизи Кракова).