Чесність важливіша за гроші: українець у Польщі повернув 5 тисяч злотих, забутих у банкоматі

Фантастична ситуація сталася у місті Свіноуйсьце, що на північному заході Польщі. Українець побачив, як з банкомата стирчать забуті гроші. Однак замість того, щоб забрати їх собі, чоловік віддав злоті правоохоронцям.

До речі сума була чимала – 5 тисяч злотих. Якщо перевести це у гривні, то вийде понад 31 тисяча.

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Як українець знайшов гроші

Проходячи повз банкомату громадянин України помітив напис "Заберіть ваші гроші" на екрані. Зі спеціального відсіку стирчали 5 тисяч злотих. Знахідку чоловік забрав та відніс до відділення поліції у Свіноуйсті.

Правоохоронці були вражені чесністю українця. Вони забрали гроші, а вже за кілька годин отримали дзвінок від жінки. Вона розповіла, що її чоловік зняв 5 тисяч злотих з банкомата, але забув їх забрати.

Завдяки чесності українця гроші повернулися власнику.

Вже не перший такий випадок

Зауважимо, що у травні 2021 року у Казімежа-Велика сталася подібна ситуація. Там 17-річний юнак знайшов понад 30 тисяч злотих на автобусній зупинці та, не вагаючись, передав їх поліції. Керівник поліції Яцек Півоварський подякував юнакові за шляхетність, безкорисливість та зразкове ставлення, якого варто дотримуватися.

Поведінка хлопця заслуговує на слова найвищої похвали,

– наголосив керівник поліції.

Зрештою, власника грошей таки знайшли та повернули йому кошти.