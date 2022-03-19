Самка чорного східного носорога Єва у зоопарку Safari park, що у чеському місці Двур-Кралове-над-Лабем, народила дитинча. Маля назвали Києвом – на честь столиці України, яка так героїчно протистоїть російським окупантам.

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Маленький носоріг з'явився на світ ще 4 березня, але представники зоопарку повідомили про це лише зараз. При народженні Київ важив 33 кілограми, але з кожним днем він набирає по кілограму. Тож зараз носоріг важить уже 50 кілограмів. Малюк і мама почуваються добре.

Малюк народився практично за тиждень після вторгнення російських військ в Україну. Це ім'я – ще один спосіб висловити нашу підтримку українським героям, – сказав директор зоопарку Пржемисл Рабас.

Що відомо про чорного носорога

Він досягає у довжину до понад 3 метри, а у висоту – 160 сантиметри. Важать дорослі особини до 2 тонн. У цього виду носорогів зазвичай 2 роги, хоча бувають 3, а навіть і 5. Мешкає чорний носоріг у Центральній, Східній та Південній Африці. Ще у 1900 році цих тварин у Африці було близько 200 тисяч. Проте браконьєрство суттєво зменшило їхню популяцію – до 14 тисяч. А за останніми відомостями, всього чорних носорогів зараз у дикій природі залишилося 4280 тварин.

Фото новонародженого носорога у чеському зоопарку



Фото: інстаграм Safari Park Dvůr Králové



Фото: інстаграм Safari Park Dvůr Králové



Фото: інстаграм Safari Park Dvůr Králové