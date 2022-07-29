На дорогах Чехії службову Ferrari можна побачити уже з 25 липня. Цей автомобіль поліція використовуватиме, аби наздоганяти горе-водіїв, які зловживають швидкісним режимом на автомагістралях та шосе.

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Як Ferrari 458 Italia потрапила до автопарку чеської поліції

Італійській спорткар був конфіскований у злочинців. Щоправда, останні 10 років автомобіль простояв в гаражі, а пробіг становить лише 2 тисячі кілометрів.

Після такого тривалого простою технічне обслуговування Ferrari вийшло не таким й дешевим – 130 тисяч крон. Вартість подальшого сервісу у 2022 році становитиме ще близько 25 тисяч крон. Крім цього, переобладнання машини на службовий автомобіль обійшлося у в 340 тисяч крон. В цю ціну входить перефарбування, оснащення спецсигналами, радіотехнікою тощо. Однак це дешевше, ніж коштує нова штатна поліцейська модель Škoda Scala.

Спорткар буде служити для переслідування викрадачів та інших злочинців на швидкісних машинах, любителів поганяти на автомагістралях та стрітрейсерів, а також для презентаційних цілей.

Чеська поліції їздитиме на Ferrari 458 Italia