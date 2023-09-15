ДПСУ відтепер регулярно інформуватиме про черги на кордонах: у який спосіб

Державна прикордонна служба України відтепер регулярно інформуватиме у своїй соціальній мережі про черги на кордонах. Зокрема, мовиться про Telegram.

Про черги на кордоні ДПСУ регулярно повідомлятиме в Telegram

Наголошується, що відповідне рішення має свої вагомі причини. Дізнайтеся детальніше з якою періодичністю буде оновлюватися інформація та де її шукати.

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Згідно із заявою речника ДПСУ Андрія Демченка, наразі існують деякі проблеми пов'язані з перетином кордону.

Хоч літній сезон закінчився і відмічається деяке зменшення пасажиропотоку, але динаміка перетину кордону залишається досить високою. В одні дні більше перетинів фіксується на в'їзд, в інші дні громадяни більше слідують на виїзд,

– зазначає представник прикордонної служби.

Очевидно, коли потік збільшується на виїзд з України – це призводить до накопичення автотранспорту перед пунктами пропусків і збільшення часу на перетин кордону.

Так, відповідно до рішення ДПСУ, для розв'язання цієї проблеми служба буде регулярно публікувати інформацію про поточний стан черг на кордоні у соціальній мережі Telegram. Це дозволить громадянам відстежувати, де утворюються найбільші затори автотранспорту і де черги найменші.

Черги на пропускних пунктах з Польщею станом на 9:00 15 вересня / Фото з телеграму ДПСУ

Інформація про стан черг буде оновлюватися кожні три години, з 6:30 до 21:30. На телеграмі ДПСУ будуть деталі щодо західних ділянок кордону з такими країнами, як Польща, Угорщина, Румунія, Словаччина та Молдова.

Речник пояснив, що для зручності відомство обрало саме цей месенджер, щоб кожен мав можливість швидко ознайомитися з повідомленнями на сторінці відомства.