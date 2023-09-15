Об очередях на границе ГПСУ будет регулярно сообщать в Telegram
Отмечается, что соответствующее решение имеет свои веские причины. Узнайте подробнее с какой периодичностью будет обновляться информация и где ее искать.
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Согласно заявлению спикера ГПСУ Андрея Демченко, в настоящее время существуют некоторые проблемы, связанные с пересечением границы.
Хотя летний сезон закончился и отмечается некоторое уменьшение пассажиропотока, но динамика пересечения границы остается достаточно высокой. В одни дни больше связей фиксируется на въезд, в другие дни граждане больше следуют на выезд,
– отмечает представитель пограничной службы.
Очевидно, когда поток увеличивается на выезд из Украины – это приводит к накоплению автотранспорта перед пунктами пропусков и увеличению времени пересечения границы.
Так, согласно решению ГПСУ, для решения этой проблемы служба будет регулярно публиковать информацию о текущем состоянии очередей на границе в социальной сети. Telegram. Это позволит гражданам отслеживать, где образуются самые большие пробки автотранспорта и где очереди наименьшие.
Очереди на пропускных пунктах с Польшей на 9:00 15 сентября / Фото с телеграмму ГПСУ
Информация о состоянии очередей будет обновляться каждые три часа, с 6:30 до 21:30. На телеграмме ГПСУ будут детали по западным участкам границы с такими странами, как Польша, Венгрия, Румыния, Словакия и Молдова.
Спикер объяснил, что для удобства ведомство выбрало именно этот мессенджер, чтобы каждый имел возможность быстро ознакомиться с сообщениями на странице ведомства.