У Польщі через українку евакуювали весь аеропорт: що вона зробила

Українка потрапила в неприємну ситуацію в місті Лодзь. Здавалося б, зовсім невинний вчинок спричинив хаос в аеропорту польського міста і затримав інших пасажирів.

60-річна українка збиралася летіти до Лондона. До її рейсу залишалось ще багато часу, тому вона вирішила з'їздити в центр міста. Але перед цим зробила таку річ, через яку потім мусили евакуювати весь аеропорт: і працівників, і близько 100 пасажирів.

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Підозріла валіза

Жінка мала невелику валізку, але не хотіла брати її з собою на прогулянку в місто. Тому не придумала нічого ліпшого, ніж … сховати її в жіночому туалеті. Згодом на камерах спостереження знайшли відео, де українка зайшла до туалету з валізою, а вийшла вже без неї. Щоправда, заховала вона її поганенько, бо це практично одразу помітили й повідомили службу безпеки.

Оскільки підозріла валіза була без власника і поблизу не було нікого, хто її забув, працівники аеропорту викликали саперів. І, звісно, з міркувань безпеки, евакуювали всіх людей.

Близько сотні пасажирів чекали на свої рейси на вулиці / Фото з фейсбуку Port Lotniczy Łódź

Виводили людей та перевіряли вміст загадкової валізи близько 2 годин. І коли винуватиця інциденту повернулась, вже знали, що всередині немає нічого небезпечного.

Як покарали порушницю

Українка намагалась пояснити службі безпеки аеропорту, що просто не знала, що залишати багаж без нагляду – заборонено. Жінку оштрафували на 500 злотих. Чи встигла неуважна українка на свій рейс до Лондона – невідомо. Але точно зрозуміло, що інші пасажири, які пережили не найкращий день в аеропорту в Лодзі – їй не подякували.