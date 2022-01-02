Про неприємний інцидент у польській столиці в одній із фейсбук-груп повідомив власник згорілої квартири. Втім, станом на вечір 2 січня його допис – вже недоступний.

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Загалом у новорічну ніч у місті трапилося понад 30 пожеж. Більшість із них були спричинені саме займанням піротехніки. Наймасштабнішими були випадки на вулицях Jugosłowiańskiej та Remiszewskiej. Феєрверки залетіли на балкон, а звідти полум'я швидко поширилося всією квартирою. На щастя, постраждалих немає.

Під час пожежі мешканців не було вдома

В обох випадках на момент пожежі нікого не було вдома. Одну з цих квартир здають в оренду. Її мешканці пішли святкувати Новий рік у місто, а коли повернулися – побачили згоріле майно. Власник цієї квартири намагається знайти винуватців пожежі й хоче надати інциденту розголосу.

Дякую особі, яка спалила нам квартиру. Шукаю очевидців, хто бачив, хто кинув петарду,

– мовиться у дописі.

До слова, самі орендарі дізналися про пожежу із соцмереж. Вони побачили у фейсбуці відео, на якому видно полум'я в їхньому будинку й зрозуміли, що постраждала саме їхня квартира. Коли вони зайшли додому, то виявили багато пошкоджень.

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