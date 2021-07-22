Зростання попиту на іпотеку аналітики пояснюють тим, що будівельна галузь після року пандемії почала знову розвиватися. Хоча банки підвищують тарифи, інтерес до іпотеки від цього не стає слабшим.

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Скільки іпотек оформили в Чехії у 2021 році

У червні в Чехії було видано іпотечних кредитів на загальну суму 44,5 мільярда крон. В банки звернулися за іпотекою 14 069 клієнтів, що на 1 085 більше, ніж у травні. Таким чином червень зайняв третє місце за кількістю виданих іпотечних кредитів в історії Fincentrum Hypoindex.

Рекордсменом у цьому контексті став березень 2021 року. Протягом зазначеного місяця була оформлена 14 401 іпотека.

Загалом впродовж першого півріччя цього року банки оформили іпотечні кредити на суму 223,8 мільярда крон.

При цьому у червні процентні ставки зросли майже у всіх банках. Середня ставка по іпотеці у країні вже становить 2,13%.

Курс чеської крони становить 1,25 за даними НБУ.