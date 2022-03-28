У Чехії змінять правила безкоштовного проїзду для українців: чого варто очікувати

У Чехії українські біженці мають змогу безкоштовно пересуватися країною. Однак влада готує нові правила.

Про впорядкування правила безплатного проїзду на міжміських та приміських рейсах розповіли у Міністерстві транспорт Чехії.

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скористатися безкоштовним проїздом зможуть лише біженці;

скасування оплати для українців розповсюджуватиметься лише на потяги міжнародного напрямку;

право на безкоштовний проїзд діятиме перші 5 днів з моменту отримання візи vízum strpenie/vízum з метою передчасної ochrany.

біженці з України зможуть їздити безоплатно у у другому класі комфорту міжнародних поїздів;

проїзд на внутрішніх маршрутах Чехії стане платним.

"Метою безкоштовного перевезення громадян України в поїздах усіх залізничних перевізників Чеської Республіки є полегшення їхньої життєвої ситуації в той момент, коли вони вимушено покинули свої домівки. Необхідно запровадити чіткі правила щодо цього. Немає причин, через які громадяни України, які постійно проживають у Чеській Республіці і безпосередньо не порушені війною, повинні мати можливість безкоштовного проїзду чеськими залізницями", – йдеться в документі.

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Нові правила поширюються лише на залізничний транспорт.