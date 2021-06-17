У Чехії запустять новий додаток для перевірки тестів та сертифікатів вакцинації проти COVID-19

Вже протягом цього тижня у Чехії запустять новий мобільний додаток під назвою ČTečka. З його допомогою перевірятимуть справжність сертифікатів вакцинації та тестів на коронавірус.

У додатку відображатиметься зелена або червона смуга – залежно від того, чи дійсний документ та чи відповідає він чинним на цей час правилам. Про це повідомив прессекретар Національного агентства зв'язку та інформаційних технологій Лукаш Трнка.

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Як працюватиме додаток

Приблизно раз на добу додаток оновлюватиме правила валідації і сертифікати підпису країн ЄС. За допомогою смартфону в застосунку можна відсканувати унікальний QR-код, який є частиною кожного сертифіката про вакцинацію або результату тесту, і відразу ж перевірити електронний підпис і дійсність документа.

Підключення до інтернету для цього не потрібне. Мобільний додаток буде доступний на платформах Android та IOS.

Окрім підтвердження справжності документів, застосунок покаже також відомості про власника сертифіката, у тому числі інформацію про тип вакцини або результат тесту на коронавірус. Інтерфейс буде представлений чеською та англійською мовами.

Додаток буде доступний для смартфонів IOS та Android / Фото Pexels