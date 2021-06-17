В приложении будет отображаться зеленая или красная полоса – в зависимости от того, действителен ли документ и соответствует ли он действующим в настоящее время правилам. Об этом сообщил пресс-секретарь Национального агентства связи и информационных технологий Лукаш Трнка.

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Как будет работать приложение

Примерно раз в сутки приложение будет обновлять правила валидации и сертификаты подписи стран ЕС. С помощью смартфона в приложении можно отсканировать уникальный QR-код, который является частью каждого сертификата о вакцинации или результата теста, и сразу же проверить электронную подпись и действительность документа.

Подключение к интернету для этого не требуется. Мобильное приложение будет доступно на платформах Android и IOS.

Кроме подтверждения подлинности документов, приложение покажет также сведения о владельце сертификата, в том числе информацию о типе вакцины или результат теста на коронавирус. Интерфейс будет представлен на чешском и английском языках.

Приложение будет доступно для смартфонов IOS и Android / Фото Pexels