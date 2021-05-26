У Чехії закарпатець влаштував акцію протесту на захист заробітчан: відео

Українець Ярослав Чепа оголосив безстрокову акцію протесту, яка має на меті встановити справедливість щодо українських трудових мігрантів. Хлопець є головою громадської організації, яка відстоює права заробітчан.

На сторінці у фейсбук Cizinec není otrok юнак влаштовує прямі трансляції та розповідає про перебіг подій. Перше відео із заявою про страйк з'явилось ще 20 травня.

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Чому закарпатець протестує

Згідно з даними Ярослава Чепи, у гіпермаркеті "Globus" у чеському місті Карлові Вари українцям не виплачують зарплати. Загалом нашим співвітчизникам підприємство заборгувало понад 170 000 крон (близько 225 тисяч гривень).

На площі біля гіпермаркету Ярослав припаркував фургон, де учасники акції протесту можуть навіть заночувати. Тут встановили банери та плакати із лозунгами, які закликають до встановлення справедливості.

За словами Ярослава, керівництво гіпермаркету жодних коментарів не дає, і посилається на те, що його організація не є установою, перед якою вони змушені звітувати.

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