У Чехії випустили колекційну банкноту "Слава Україні": придбати її може кожен

Чеська Республіка випустила колекційну банкноту під назвою Sláva Ukraině. ("Слава Україні"). Вона уже є в продажу, а усі кошти з реалізації направлять на допомогу Україні.

Хоч й нова банкнота не є платіжним засобом, її виготовили з захисними елементами, що містять й місцеві крони. На колекційних грошах є водяний знак та нумерація друкарським способом.

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Як виглядає банкнота Sláva Ukraině

Дизайн розробила художниця з Чехії Єва Гашкова. На аверсі вона зобразила Монумент Незалежності, що розташований у самому центрі Києва. На реверсі можна впізнати Софійський собор, над яким розвиваються синьо-жовті стяги й виділена Україна на карті Європи. А замість номіналу вказаний 2022 рік.



Банкнота Sláva Ukraině / Фото praguemorning

Де можна купити колекційну банкноту

Купюру виставили на продаж за 1500 крон (приблизно 1 980 гривень). Придбати її можна на цьому сайті. Новинку, яку випустили тиражем у 20 тисяч штук, доставлять до покупця у спеціальній якісній упаковці.

Усі отримані гроші передадуть організації Post Bellum, яка збирає кошти на допомогу українцям.



Колекційна купюра "Слава Україні" має елементи захисту / Фото praguemorning