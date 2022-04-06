Хотя новая банкнота не является платежным средством, ее изготовили с защитными элементами, которые содержат и местные кроны. На коллекционных деньгах есть водяной знак и нумерация типографским способом.

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Как выглядит банкнота Sláva Ukraine

Дизайн разработала художница из Чехии Ева Гашкова. На аверсе она изобразила Монумент Независимости, расположенный в самом центре Киева. На реверсе можно узнать Софийский собор, над которым развиваются сине-желтые флаги и выделена Украина на карте Европы. А вместо номинала указан 2022 год.



Банкнота Sláva Ukraině / Фото praguemorning

Где можно купить коллекционную банкноту

Купюру выставили на продажу за 1500 крон (примерно 1980 гривен). Приобрести ее можно на этом сайте . Новинку, выпущенную тиражом в 20 тысяч штук , доставят к покупателю в специальной качественной упаковке.

Все полученные деньги будут переданы организации Post Bellum, которая собирает средства на помощь украинцам.