Так, новий магазин Coop працює 24/7. Ба більше, вночі у мінімаркеті немає працівників.

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Що відомо про новий Coop

Перший такий магазин відкрився 16 березня поточного року в Страконице. Цілодобовий автономний магазин відносно невеликий – усього 80 метрів квадратних, що поміщають близько 2500 предметів.

Хоч і у денні години Coop нічим не відрізняється від традиційних маркетів, а ось вночі покупці у торговельному залі залишаються самі. Після закінчення робочого дня усі працівники вирушають додому, а розраховуватися у цей період доби можна на касах самообслуговування.

Аби зайти у нічний час в магазин, кожному покупцеві потрібно попередньо зареєструватися у спеціальному додатку та підтвердити свою особу через сервіс Bankovní identita. Після цього буде присвоєно персональний QR-код, за яким й можна буде ввійти у маркет.

Другий автоматизований супермаркет Coop на початку літа планують відкрити в іншому місті – Капліці. Він матиме у 3 рази більшу торгову площу. Анонсують також і третій, однак поки невідомі ні дата, ні місце відкриття.

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