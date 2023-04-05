Готуються штрафувати порушників: у Чехії створять реєстр авто з українськими номерами

В Чеській Республіці хочуть запровадити зміни для українських водіїв. Міністерство транспорту Чехії вже готує реєстр автомобілів з українськими номерами, які перебувають на території Чехії.

У Чехії хочуть запровадити реєстр автомобілів на українських номерах

Реєстр автомобілів з українськими номерами в Чехії планують запустити вже цього року. Дізнайтеся детальніше, навіщо він потрібен і що до нього вноситимуть. Читайте також Українці можуть подаватися на карту побиту в Польщі: які умови

Такий реєстр закликали зробити муніципалітети і міста для того, аби спростити пошук правопорушників. Ця система передусім покликана забезпечити поліпшення виконання адміністративних штрафів за перевищення швидкості. Зазначається, що порушникам не можуть надіслати штрафи, оскільки їхню особу не може бути встановлено.

Планується, що крім особистості водія в реєстрі будуть вказані технічні дані про транспортний засіб, але не всі, а тільки необхідні.

Українські водії не можуть застрахувати авто

Ще однією проблемою є те, що українські водії не можуть застрахувати свої автомобілі у Чехії. Причина полягає в тому, що транспортні засоби з України вважаються автомобілями міжнародного сполучення.

Якщо незастрахований автомобіль завдасть шкоди, держава відшкодує збитки постраждалій стороні і не вимагатиме компенсацію від українських автомобілістів. Однак така допомога діє протягом 6 місяців після виїзду на територію Чехії,

– зазначив представник Чеського офісу страховиків Володимир Крейзар.

Через 6 місяців у разі ДТП з незастрахованого автомобіля вже стягуватимуть кошти.

Реєстр автомобілів з українськими номерами планують запустити у другій половині 2023 року. У Мінтрансі зазначили, що загалом у Чехії є близько 38 000 автомобілів з українською реєстрацією. Міністр транспорту Мартін Купка заявив, що зараз важко зіставити автомобіль з конкретною особою. Через це порушників буває важко покарати.