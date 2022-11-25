В Чехії створили сайт-путівник для українців: яку інформацію можна знайти

Безліч українців були змушені шукати тимчасового прихистку у різних країнах Європи. Зокрема, залишалися і в Чехії.

Допомога для українців в чеському Оломоуці

Очевидно, що в чужій державі наші громадяни потребують допомоги. Так, в Оломоуцькому краї, що у Чехії, створили спеціальний сайт, на якому можна отримати конкретні поради щодо пошуку житла, освіти, психологічної підтримки.

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Сайт отримав назву "Путівник з допомоги українським біженцям в Оломоуцькому краї". На сайті можна знайти інформацію про допомогу у цьому воєводстві: