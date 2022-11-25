В Чехії створили сайт-путівник для українців: яку інформацію можна знайти
Джерело:Olomoucký kraj pomáhá Ukrajině
Безліч українців були змушені шукати тимчасового прихистку у різних країнах Європи. Зокрема, залишалися і в Чехії.
Допомога для українців в чеському Оломоуці
Очевидно, що в чужій державі наші громадяни потребують допомоги. Так, в Оломоуцькому краї, що у Чехії, створили спеціальний сайт, на якому можна отримати конкретні поради щодо пошуку житла, освіти, психологічної підтримки.
Зверніть увагу Чехія заборонила росіянам транзит через аеропорти без спеціальних віз
- можливості пошуку житла;
- матеріальну допомогу;
- права та обов'язки працівників;
- соціальне страхування;
- систему охорони здоров'я Чехії;
- місцевий громадський транспорт;
- податки;
- освіту;
- курси чеської мови;
- психологічну допомогу.
Крім того, є календар подій з концертами та виставками, які відбуваються в Оломоуцькому воєводстві. Люди, які хочуть надати допомогу, можуть залишити заявку у відповідному розділі.
Сайт доступний українською та чеською мовою.
Контакти
- Графік роботи: понеділок, середа, п'ятниця 8:00 – 16:00
- Номери телефону: +420 771 235 570, +420 771 235 571
- Адреса: Оломоуц, вул. 1 травня, 803/1 (Ганацька казарма)
В Празі відкриють новий центр допомоги для українців
Українці, які рятуються від війни у чеській столиці – Празі, зможуть отримувати допомогу у новому центрі для переселенців. Він почне працювати вже цього року і діятиме щонайменше до кінця 2023.
Його розташують у Височанах, де зараз працює Обласний центр допомоги Україні. У центрі допоможуть із розв'язанням питань щодо житла, соціального захисту, доходів, охорони здоров'я та освіти.Зауважимо, з початку повномасштабної війни в Україні до Праги приїхало майже 100 тисяч осіб.