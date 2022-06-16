У Чехії продовжать виплачувати допомогу українським біженцям: стали відомі нові умови

Чеський уряд продовжить соціальні виплати українським біженцям. Розповідаємо, що відомо про нові умови отримання грошової допомоги.

Так, досі громадяни України, які прибули до Чехії після 24 лютого, могли лише перші 5 місяців з моменту отримання візи тимчасового захисту розраховувати на фінансову допомогу від держави. Біженцям виплачують по 5 тисяч крон щомісяця. При цьому перший місяць кошти отримували усі без виключення, а далі – лише ті, хто цього справді потребував. До цієї категорії належать безробітні, багатодітні сім'ї та українці з низьким доходом.

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Нові умови виплати фінансової допомоги українцям в Чехії

Оскільки війна в Україні набула затяжного характеру, міністр праці та соціальних справ Чехії Маріан Юречка вніс поправки до законопроєкту lex Ukrajina. Вони передбачають продовження терміну соціальних виплат. Так, власники візи тимчасового захисту після перебування в країні понад пів року й надалі зможуть отримувати гроші. Щоправда, розмір допомоги буде дещо меншим – замість 5 000 крон виділятимуть 4 250 крон на дорослого та 3 050 крон на дитину або молоді до 26 років.

Розраховувати на ці кошти, як і раніше, зможуть лише ті біженці, які не змогли знайти роботу і опинилися у тяжкій фінансовій ситуації.

Оцінка доходів, соціальних та фінансових обставин заявника стане ключовим фактором для отримання права на допомогу, що сплачується через шість місяців. Якщо ці обставини не дозволяють забезпечити основні життєві потреби, то допомога буде надана,

– роз'яснив Маріан Юречка.

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Заяву на виплату потрібно буде подавати щомісяця.

Відповідну поправку до закону lex Ukrajina 14 червня затвердив парламент Чехії. Тепер закон має схвалити Сенат та підписати президент.

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