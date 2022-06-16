В Чехии продолжат выплачивать помощь украинским беженцам: стали известны новые условия

Чешское правительство продолжит социальные выплаты украинским беженцам. Рассказываем, что известно о новых условиях получения денежной помощи.

Так, граждане Украины, которые прибыли в Чехию после 24 февраля, могли только первые 5 месяцев с момента получения визы временной защиты рассчитывать на финансовую помощь от государства. Беженцам выплачивают по 5 тысяч крон ежемесячно. При этом первый месяц средства получали все без исключения, а дальше – только те, кто в этом действительно нуждался. К этой категории относятся безработные, многодетные семьи и украинцы с низким доходом.

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Новые условия выплаты финансовой помощи украинцам в Чехии

Поскольку война в Украине приобрела затяжной характер, министр труда и социальных дел Чехии Мариан Юречка внес поправки в законопроект lex Ukrajina. Они предполагают продление срока социальных выплат. Так, владельцы визы временной защиты после пребывания в стране более полугода и дальше смогут получать деньги. Правда, размер пособия будет несколько меньше – вместо 5 000 крон будут выделять 4 250 крон на взрослого и 3 050 крон на ребенка или для молодежи до 26 лет.

Рассчитывать на эти средства по-прежнему смогут только беженцы, которые не смогли найти работу и оказались в тяжелой финансовой ситуации.

Оценка доходов, социальных и финансовых обстоятельств заявителя станет ключевым фактором для получения права на пособие, оплачиваемое через шесть месяцев. Если эти обстоятельства не позволяют обеспечить основные жизненные потребности, то помощь будет предоставлена,

– пояснил Мариан Юречко.

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Заявление в рассрочку нужно будет подавать ежемесячно.

Соответствующую поправку в закон lex Ukrajina 14 июня утвердил парламент Чехии. Теперь закон должен быть одобрен Сенатом и подписан президентом.

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