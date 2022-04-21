Почалося усе з того, що троє чехів захотіли більше рухатися під час пандемії коронавірусу та й загалом швидше пересуватися вулицями рідного міста, а уже існуючі електросамокати чи сигвеї виявилися непрактичними. Тоді їм на думку й спала ідея про компактні ролики.

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Творці проєкту Last Miles / Фото denik

Як влаштовані ролики Last Miles

Ролики складаються з рами з коліщатками і спеціальних "бахіл", які одягати потрібно поверх взуття. Всередині рами, яку друкують на 3D-принтері, встановлений компресор на батарейці та перемикач – він запускає процес накачування повітря. Таким чином Last Miles надуваються точно за розміром взуття і надійно фіксують ногу.

Інноваційні ролики можна легко брати з собою будь-куди. Вони займають небагато місця в рюкзаку, а ще Last Miles зовсім не важкі.

Творці надувних роликів уже готові розпочати серійне виробництво Last Miles. Для цього вони запустили збір коштів на краудфандинговій платформі HitHit.

Користуватися роликами Last Miles можна щодня: дивіться відео

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