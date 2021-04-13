У Чехії послабили карантин: що тепер дозволено

З 12 квітня 2021 року у Чехії набули чинності перші послаблення карантинних обмежень. У зв'язку з цим, навчальні заклади знову почали працювати, а комендантська година була скасована. Втім, більшість обмежень продовжують діяти. Це пов'язано з тим, що Чехія не втрачає лідерської позиції за рівнем смертності, пов'язаної з COVID-19.

Показники швидкості поширення коронавірусу продовжують бути високими. Влада обіцяє контролювати вплив послаблення карантину на ситуацію з COVID-19 у країні.

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Школи

Першокласники у Чехії навчатимуться тиждень через тиждень. Один тиждень діти відвідуватиму школи, а інший – матимуть дистанційні заняття.

Обов'язковою умовою для відновлення роботи шкіл є тестування на коронавірус. У школах регулярно робитимуть учням та персоналу швидкі тести на антиген.

Також за умови дотримання всіх гігієнічних норм відновити роботу можуть дитячі садочки.

З 12 квітня 2021 року у Чехії відновлять роботу школи та дитсадки / Фото Unsplash

Інше

З 12 квітня 2021 року втрачає чинність заборона залишати помешкання уночі та пересуватися за межі свого району проживання.

Інші обмежувальні заходи, зокрема заборона роботи ресторанів та готелів, продовжуються діяти.

Влада планує послаблювати карантин поступово. Планово обмеження скасовуватимуть кожні два тижні. Про це заявив міністр промисловості та торгівлі країни Карел Гавлічек.

За даними Університету Джонса Хопкінса (США), Чехія лідирує у світі за рівнем смертності, пов'язаної з коронавірусом. У країні від початку пандемії померли близько 28 тисяч людей, у яких підтвердили інфікування, що становить 261 людину на 100 тисяч населення.

Серед причин високої смертності експерти виділяють культ нездорового способу життя серед місцевих жителів. Велика кількість чехів зловживають алкоголем, палять та неправильно харчуються. Як стверджують чеські лікарі, 80 відсотків пацієнтів, що були доправлені у лікарні з COVID-19, мали надлишкову вагу. Ймовірно, це впливає на імунну систему організму.

Жителі Чехії часто ведуть нездоровий спосіб життя / Фото Unsplash