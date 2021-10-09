У Чехії почнуть обстежувати курців: створили програму для раннього виявлення пухлин у легенях

Програма раннього виявлення раку легенів почне діяти у Чехії з січня 2022 року. У ній братимуть участь лікарі загальної практики, амбулаторної пневмології та відділення радіології комплексних онкологічних центрів.

Лікарі будуть працювати з курцями у віці від 55 до 74 років. За даними медиків, у групі ризику може перебувати до півмільйона людей.

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Детальніше про скринінг для курців у Чехії

Ініціативу вирішили почати, бо рак легенів – найчастіша причина смерті серед всіх онкологічних захворювань в Чехії. Як відомо, паління є поширеною звичкою серед жителів країни. До того ж у більшості пацієнтів діагноз виявляють пізно: пацієнти часто звертаються до медиків на стадії, коли пухлина вже не може бути прооперована.

За словами заступника міністра охорони здоров'я Чехії Мартіни Козіар Вашакової, лише від 15% до 20% випадків раку легенів виявляються на менш пізніх стадіях.

В останні роки тільки п'ята частина виявлених ракових захворювань знаходиться в першій або другій стадіях. Найчастіше захворювання виявляють вже на четвертій стадії. Якщо рак виявлено вчасно, шанси на одужання збільшуються. Мартіна Козіар Вашакова Заступник міністра охорони здоров'я Чехії

Богуміл Зейферт, глава Інституту загальної медицини першого медичного факультету Карлового університету, додає, що ключову роль у майбутній програмі відведуть лікарям загальної практики, які щодня контактують зі своїми пацієнтами. Медики зосередяться на віці пацієнтів та кількості цигарок, які ті випалюють за рік.

Лікарі зв'яжуться з теперішніми або колишніми курцями у віці від 55 до 74 років, які використовують приблизно одну пачку цигарок на день протягом 20 років. Якщо пацієнт погодиться взяти участь у програмі, то лікар скерує його на обстеження в легеневу клініку. Після цього буде проведено скринінг з використанням комп'ютерної томографії (КТ).

За словами фахівців, обстеження нескладне і дозволяє виявити пухлину всього за кілька хвилин навіть на ранній стадії.

Крім обстеження, курцям також будуть пропонувати лікування від тютюнової залежності.

До слова, в Чехії щороку діагностується близькопацієнтів з пухлинами у легенях, що становить близько 8% від всіх онкологічних захворювань. Щороку понадлюдей у країні помирають через цей вид раку.